  • BIST 94.437
  • Altın 194,142
  • Dolar 4,7316
  • Euro 5,4729
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Yüksek Seçim Kurulu’ndan duyuru

» »
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri’nde  sandık  seçmen  listesinde  kayıtlı olan seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin duyuru yayımladı.
Yüksek Seçim Kurulu’ndan duyuru

Duyuruda, seçmenlerin, Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde

veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen

kimlik kartı, polis kimlik kartı, Kıbrıs Türk Federe Devleti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürüş ehliyeti belgelerinden birini Sandık Kurulu’na sunmak suretiyle oylarını kullanabilecekleri bildirildi.

Bir seçmenin oy kullanmak için Sandık Kurulu’na sunması gereken resmi belgelerine herhangi bir nedenle polis tarafından el konulmuşsa, oyunu kullanabilmesi için ilgili Polis Müdürlüğüne  müracaat ederek el konulan belgenin onaylı bir fotokopisini alması ve Lefkoşa’da Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliği’nden, diğer ilçelerde ise ilgili İlçe Seçim Kurulu’ndan onaylatması  gerektiği belirtildi.

Belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanlar oy kullanamayacaklar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ethem Akmercan Türkmenköy’ü ziyaret etti19 Haziran 2018 Salı 18:48
  • Aygın: “Biz önümüzdeki süreçte nasıl hizmet vereceğimizin hesabını yapıyoruz19 Haziran 2018 Salı 18:15
  • Güzelyurt arıtma tesisinde arıtılan suyun tarımsal amaçlı geri dönüşüm projesi için ihaleye çıkıldı19 Haziran 2018 Salı 17:15
  • Özçınar “Vizyon sahibi bir belediyeyiz”19 Haziran 2018 Salı 17:05
  • CTP’liler Karpaz’ı ziyaret etti, yurttaşlarla buluştu19 Haziran 2018 Salı 16:55
  • Harmancı: “25 Haziran’da el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz”19 Haziran 2018 Salı 16:15
  • YDP aday tanıtım şöleni yapıldı19 Haziran 2018 Salı 16:05
  • Karavezirler ve ekibi Mesarya köylerini ziyaret etti19 Haziran 2018 Salı 16:00
  • HP, Lefkoşa Taşkınköy'de esnafı ziyaret etti19 Haziran 2018 Salı 15:55
  • Sertoğlu Türk-Sen’i ziyaret etti19 Haziran 2018 Salı 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti