Yükselen“LAÜ Gastronomi öğrencileri bizi gururlandırıyor”

İzmir’de bu yıl yapılan “II. Uluslararası Yemek Festivali” yarışmasında göstermiş oldukları başarılardan dolayı ‘En İyi Üniversite’ takım kategorisinde birincilik elde eden Gastonomi öğrencileri Rektör Yükselen’i makamında ziyaret ederek, birincilik kupasını Yükselen’e takdim ettiler.

Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Zihni Türksel’in de eşlik ettiği ziyarette, Türksel katıldıkları tüm yarışmalarda LAÜ öğrencilerinin farklı kategorilerde derece elde ederek, öğrencilerinGastronomi alanında kendilerini her geçen gün geliştirdiklerini belirtti. Türksel, öğrencilerin dönem içinde takım olarak yoğun ve özverili çalışmalarının neticesindebaşarılar elde ettiklerini ve böylesi yarışmalarla mezuniyet sonrası profesyonel iş hayatlarına başlamadan önce öğrencilerin önemli tecrübeler ve deneyimler elde ettiklerini ifade ederek,kendilerine desteklerini esirgemeyen Yükselen’eziyarette teşekkürlerini arz etti.

Rektör Yükselen ise, LAÜ’yü uluslararası bir çok yarışmalarda en iyi şekilde temsil eden öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamı için üniversite olarak gereken her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti. Öğrencilerin yarışmalarda elde ettikleri başarıların üniversite olarak kendilerini gururlandırdığını ifade eden Yükselen, eğitim verilen tüm programlarda uygulama ve pratiğe son derece önem verdiklerini vurguladı. Yükselen, gastronomi mesleğini seçen öğrenciler için de uygulamanın önemi düşünüldüğünde,mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak her türlü yarışmalar ilebenzeri etkinlikleriyönetim olarak desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.