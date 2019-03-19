  • BIST 104.595
  • Altın 229,664
  • Dolar 5,4650
  • Euro 6,2010
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

'Yumurta çocuk' kendisi için toplanan bağışları Christchurch'teki saldırının mağdurlarına bağışlayacak

» »
"Müslümanların bir terör toplumu olduğunu düşünenlerin hepsi Anning gibi boş kafalılardır"
'Yumurta çocuk' kendisi için toplanan bağışları Christchurch'teki saldırının mağdurlarına bağışlayacak

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan açıklamalarıyla tepki çeken Avustralyalı bağımsız Senatör Fraser Anning'i yumurta atarak protesto eden 17 yaşındaki Will Connolly'nin, kendisi için toplanan yardım paralarının büyük kısmını Christchurch'daki terör saldırısı mağdurlarına bağışlayacağı bildirildi.

New Zealand Herald gazetesinin haberinde, terörizmi meşru göstermeye çalışan ırkçı açıklamaları nedeniyle eleştiri alan Senatör Anning'in, Melbourne kentinde katıldığı kamuya açık etkinlik sırasında kafasına yumurta atan Connolly için "GoFundMe" isimli yardım sitesi üzerinden "hukuki masrafları ve daha fazla yumurta alması" amacıyla bağış kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Haberde, kampanyayı başlatan kişinin irtibata geçtiği "Yumurta Çocuk" lakabı verilen Connolly'nin paranın çoğunu, Christchurch'deki terör saldırılarının mağdurlarına göndermeye "kararlı olduğunu" söylediği aktarıldı.

Yardım kampanyasında şimdiye kadar toplanan paranın 42 bin dolara yaklaştığı kaydedildi.

Polisin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktığı 17 yaşındaki Will Connolly, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İnsan olmaktan son derece gurur duyduğum bir andı. Şunu bilmenizi isterim ki Müslümanlar terörist değildir ve terörün dini yoktur. Müslümanların bir terör toplumu olduğunu düşünenlerin hepsi Anning gibi boş kafalılardır. Herkese desteği için teşekkür ederim. Bana 'egg boy (Yumurta Çocuk)' ismini verdiğinizi duydum."

Connolly'nin paylaşımı, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Farklı ülkelerden çok sayıda kişi, Connolly'nin paylaşımına "Teşekkürler kral", "Süper kahraman", "Teşekkürler Will, sen bütün Avustralyalıları temsil ettin." şeklinde yorumlar yaptı.

Connolly, Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan ve terörü meşru göstermeye çalışan açıklamalarıyla tepki çeken Anning'e, Melbourne'de katıldığı etkinlik sırasında yumurta atarak tepki göstermişti. Soru soran basın mensuplarıyla konuştuğu sırada gerçekleşen olayda kafasına yumurta atılan Anning, Connolly'ye tokatla karşılık vermiş, Anning'in yakınındaki destekçileri genci yere yatırarak darbetmişti. Polisin ifadesini aldığı genç daha sonra serbest bırakılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 49 kişiyi öldüren terörist Brenton Tarrant cinayetten tutuklandı (Mahkemede bu işareti yaptı)16 Mart 2019 Cumartesi 14:21
  • Yeni Zelanda’daki cami saldırısından yaralı kurtulan Türk: Ölü taklidi yaptık16 Mart 2019 Cumartesi 13:12
  • Tam 12'den vurdu: "Saldırıların nedeni Müslümanların göçü" diyen senatörün kafasında yumurta kırıldı16 Mart 2019 Cumartesi 13:02
  • Ölüm onları güvenli diye göç ettikleri Yeni Zelanda’da buldu16 Mart 2019 Cumartesi 12:51
  • Yeni Zelanda saldırganı hakkında bilinenler: Cami katliamı uluslararası aşırı sağ hareketle bağlantılı olabilir15 Mart 2019 Cuma 21:54
  • Katliamda dikkat çeken silah detayı15 Mart 2019 Cuma 15:15
  • Saldırganın kendi ağzından profili: Normal bir çocukluk geçirdim, sıradan bir beyazım15 Mart 2019 Cuma 11:51
  • Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Böyle insanların bu ülkede yeri yok15 Mart 2019 Cuma 11:49
  • Yeni Zelanda'da camilere saldırıyla ilgili son gelişmeler15 Mart 2019 Cuma 11:22
  • "Yeni Zelanda tarihinin en karanlık günlerinden biri" : İki camiye silahlı saldırı, onlarca ölü ve yaralı var15 Mart 2019 Cuma 09:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti