Yürekteki aşk şarkısı

Daha önce hiç yazılmamış satırlar arasında dolaşmak, koşmak ister insan bazen...Sanki lunaparkta dönme dolaba binen çocuklar gibi olmak istersin yeniden...

Aniden ve hiç akılda yokken...

Planlamadan…

Bazen biraz da olsa sırtınızı dönerek zaman ile sınırlı olan veya olmayan mutluluklar tatmak nasıl olurdu diye merak ettiniz mi hiç?

Bir yanda duygularını fütursuzca yaşayan insanlar, bir yanda da farklı nedenlerden ötürü yüreğinden geçen serseri duyguları yaşayamayan insanlar...

İçinizdeki çocukça duyguların hiç büyümeden yaşamanın tadına varsaydınız eminim arasıra kendinizi yüreğinizdeki serseri duyguların dayanılmaz büyüsünü yaşayabilmek için salıverirdiniz...

Tıpkı salıncakta sallandığımız, gökyüzüne değmeye çalıştığımız günlerdeki gibi...

Niye her şeyin sınırlar ve köşegenler içerisinde olması gerektiğine inanıyorsunuz?

Köşeler sizi ancak alıkoyar...

Çok soğuk sabahlarda, hani bazen birinin bize sıcak bir kahve vermesini dilemek gibi, ruhumuzun da sıcacık renklerle boyanmasını istemek gibidir aşk kıpırtısı…Kışın sert ve kimsesiz ayazında üşüyen kalbimiz, bahara hasret bir aşk sevdasındadır. Özlem türküsü vardır dilimizde…

Aklımızda ise akrep ve yelkovanın arasında gidip gelen sadakat saniyeleri...

“Beni çok sevme,” demiş yazarın biri sevgilisine…

“Az ama sadakatle sev” demiş…

Ne zaman ruhun ve yüreğin sana isyan rüzgarı estirirse, üşüdüğün zaman seni kucaklayan sevgiliyi düşün... Teninizde dokunuşları hatırla ve onun varlığına teşekkür et...

Koyuver gitsin içindeki prangaları, özgürlük güvercinlerini artık kaçırtma yüreğinden, baharın gelmesi, özgürlük demektir. Yüreğinizdeki aşk şarkısını dillendirmedir...

İçimizdeki duyguların sizi göklere çıkarmasını izlemektir. O yüzden dilinize, belinize dolayın sevgi kollarını, aşk dokunuşlarını…

Her ne olursa olsun hayat yaşamaya değer…

Kış geçecek, bahar gelecek...Yaz geçecek, kış gelecek ve biz yine üşüyeceğiz.

Kim bilir…Belki de artık her mevsimde, baharı yaşayacaksınız...İçinizdeki çocuğun sarılabileceği, tutunabileceği, aşkı yeniden keşfederek bunu sonsuz zaman dilimlerinde tadacaksınız...

Özgürlük aşk’tır...Aşk ise yaşama sevinci...