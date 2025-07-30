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Yurt odasında yasaklı madde paketlerken yakalandılar!

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Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversiteye ait kampüste bulunan ikametgahta yapılan aramada W.C.E uyuşturucuyla yakalanırken, l.E.K'nin ülkede kaçak kaldığı anlaşıldı. Her iki zanlı tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Yurt odasında yasaklı madde paketlerken yakalandılar!

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Kadir Çetin zanlı W.C.E'nin uyuşturucu tasarrufu, zanlı l.E.K'nin ise KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, 29 Temmuz 2025 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversiteye ait kampüsünde bulunan yurt odasında yapılan aramada W.C.E'nin odasında masa üzerinde, bin 680 TL hintkeneviri türü olduğuna inanılan madde, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, öğütücü, 17 adet alüminyum folyoya sarılı hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 12 adet paketlemeye hazır şekilde kesilmiş alüminyum folyo kağıdı, markasız şeffaf poşet içerisinde hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve markasız kağıt zarf içerisinde alüminyum folyoya sarılı 8 adet toplamda yaklaşık 25 gram hintkeneviri türü uyuşturucu  olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis, W.C.E'nin suçüstü tutuklandığını kaydetti. Polis, aynı adreste tespit edilen l.E.K'nin ise 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 609 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, her iki zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, W.C.E'nin ile ilgili yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirtti. Polis, l.E.K hakkında yürütülen KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ise Muhaceret Dairesiyle yazışmalar yapılacağını, ihraç işlemleri başlatılacağını kaydetti. Polis, her iki zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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