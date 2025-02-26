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Yurtta bıçaklı kavga: Biz barıştık

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UKÜ öğrenci yurdunda meydana gelen “korkutmak amacı ı̇le silah taşıma , kanunsuz bıçak taşıma, kavga ve rahatsızlık” suçlarından tutuklanan zanlılar mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Yurtta bıçaklı kavga: Biz barıştık

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç, 22 Şubat 2025 tarihinde saat 19.20 raddelerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde umumi bir yer olan Bufavento yurdunun koridoru içerisinde aynı okulda öğrenci olan Kazakistanlı zanlılar  bir taraf ve Tacikistanlı zanlıların diğer bir taraf olup bir kavgada yer aldıklarını mahkemeye aktardı.

Polis zanlı M.M'nin bu kavga esnasında elinde kanunsuz olarak taşıdığı toplam uzunluğu 16 cm ağız uzunluğu 7 cm olan bıçağı sağa sola sallamak sureti ile korkutmak amacıyla silah taşıdığını ve konu bıçağın emare olarak alındığını belirterek zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. P

olis memuru, tutuklanan zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, tüm zanlılar aleyhine kavga ve rahatsızlık suçlaması getirildiğini, M.M aleyhine ise bu suçlara ek olarak korkutmak amacıyla bıçak taşıma suçu da getirildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların ülkede öğrenci olarak bulunduklarını belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlılar ise barıştıklarını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, tüm zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmalarına, M.M'nin 35 bin nakit teminat yatırmasına ve 20 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına, diğer 3 zanlının ise 30’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamalarına emir verdi.

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