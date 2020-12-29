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Yurttaşlar Telefona Sarıldı, Sebebini Meteoroloji Açıkladı

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Elazığ’da Ay'ın etrafını saran çemberin görüntüsü, vatandaşların ilgisini çekti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, oluşan çemberin hale olduğu belirtti.
Yurttaşlar Telefona Sarıldı, Sebebini Meteoroloji Açıkladı

Elazığ’da başta olmak üzere çevre iller Malatya, Bingöl, Tunceli ve Diyarbakır’da havanın kararmasının ardından ayın etrafını saran çemberin görüntüsü görüldü. Elazığ’da ayın etrafındaki çember vatandaşların ilgisini çekti. Ayın etrafını çevreleyen dev çemberi vatandaşlar izlerken sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı. Bazı vatandaşların depremle bağdaştırdığı “Sen aysın kendine gel, çok garip bir şehirsin Elazığ, Evren Elazığ’ı rahat bırak, büyük finale hazır mıyız” gibi paylaşımlara neden olan çemberin buz kristalleri ile oluşan “Ay halesi” olduğu bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, ayın etrafında oluşan çemberin hale olduğu belirtildi.

Verilen bilgide: ”Hale, bu kristalleri içeren bulutların olması veya gökyüzünün buz kristalleri ile dolu olması durumunda, ışığın bu buz kristalleri tarafından kırılması ve yansıtılması sonucunda, ay veya güneşin civarında oluşan, yay veya çember şeklindeki, beyaz dahil tüm değişik renkler taşıyan her türlü görsel meteorlara verilen genel isimdir. Haleyi taçtan ayıran en önemli fark, halede kırmızı rengin, çemberin ay veya güneşe bakan iç tarafında, taçta ise dış tarafında yer almasıdır. Teorik olarak, çok çeşitli hale olayının gerçekleşmesi olasıdır ama bunlardan en fazla görüleni ay veya güneş etrafında gerçekleşen 22 derece yarıçapa sahip aydınlık, parlak hale olayıdır” denildi

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