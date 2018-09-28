  • BIST 100.033
  • Altın 228,601
  • Dolar 5,9951
  • Euro 6,9545
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAUBP’de kurultaya doğru

'Yüz rekonstrüksiyon ameliyatı hayatımı değiştirdi'

»
Kemik kanseri teşhisi konulan İngiliz Jen Taylor, girdiği 16 saatlik bir ameliyat sonrasında halen hayatta olduğuna inanmakta zorlanıyor.
'Yüz rekonstrüksiyon ameliyatı hayatımı değiştirdi'

Bu ameliyatta Taylor'ın, üst çenesinden neredeyse kafatasının arkasında kadar olan bölümü, yanağı ve göz çukuru ile birlikte alındı.

"Hiçbir işaret yoktu. Acı ya da hastalık olmadı" diye hatırlıyor kemik kanseri teşhisinden önceki zamanı.

Taylor, olağan dışı bir şişikliğin çenesinin üzerinde belirlemesi sonrası "apse sanarak" diş doktoruna gitmişti.

Bundan 2 ay sonra, Ağustos 2017'de, çenesindeki şişliğe neyin sebep olduğu belirlendi.

Taylor o günü, "Oradaki sağlık uzmanının birçok defa 'Üzgünüm' dediğini sonrasında da "Ama bu kanser" dediğini hatırlıyorum" anlatıyor.

Jen Taylor in hospitalJen yoğun bir kemoterapi sürecinden geçti.

Tedavi için hemen ardından kemoterapiye başladı:

"Üç hafta üst üste, Pazartesiden Cumaya oldukça zorlu bir süreçti.

"Tüm saçım bir hafta içinde döküldü ve bunun yanında kalp krizi şüphesi gibi bazı korkutucu olaylar da yaşadım"

Yemek yiyemiyor, su içemiyor ve konuşamıyordu

Sonrasında, çene üstünün alınacağı ve yeni baştan yapılacağı 16 saatlik operasyona gelindi.

Jen TaylorTelif hakkıJEN TAYLOR Image captionYüz rekonstrüksiyon ameliyatı, yeniden çiğnemeyi öğrenmek zorunda olacağı anlamına geliyordu.

"Sadece çenem de değil. Alınacak bölge, yanağımın hemen arkasından göz çukuruma kadar, burnumun arkasının tamamı, neredeyse kafatasımın arkasına kadar kapsıyordu"

Doktorlar, kürek kemiğinden aldıkları kemik ve sırtından aldıkları kasla ağzına yeni bir çatı yaptılar.

Yeniden inşa edilen bölüm ile boyun bölgesindeki damarları birleştirerek kan dolaşımını da sağladılar.

Ancak bu cerrahi müdahale ile görünümü düzeltilse de başlarda yemek yiyemiyor, içemiyor ve konuşamıyordu.

"Psikolojik olarak hiç hazır değildim" diye anlatıyor yaşadıklarını:

"Doktorlar ve hemşirelerden başka destekçim yoktu. Nasıl olup da iyileşeğimi bilemediğim günler vardı.

"Hayatta olduğuma memnundum ama aynaya baktığım ve nasıl değiştiğim gerçeği ile başa çıkamadığım zamanlar oldu."

Jen Taylor

 

'Eğer o fotoğraflar olmasaydı yıkılırdım'

Bu ruh halinden çıkmasını sağlayan ise her gün görünümünü belgelemeye başlaması oldu. Jen, 2 ay boyunca kendisini fotoğrafladı:

"Eğer o fotoğraflar olmasaydı, hiçbir şeyin düzelmediğini sanarak yıkılırdım"

Haftalar süren acı ve hayal kırıklığı sonrası Jen, yeniden çiğnemeyi öğrendi. Ama bir daha burnundan hiçbir zaman nefes alamayabilir.

Şu anda ağzının üst tarafında yalnızca altı dişi olan genç kadın, diş implantlarının takılmasını bekliyor.

Yaşadığı iyileşmenin farkında olsa da halen "normal göründüğü" kanısında değil:

"Kendime baktığımda, 'İşte yine o kanserli kız' diye düşünüyorum"

Jen TaylorJen Taylor: Kendime baktığımda, 'İşte yine o kanserli kız' diye düşünüyorum.

Jen Taylor'ın iyileşme sürecinde, ailesini ve arkadaşlarını bilgilendirmek için başlattığı blogu, amaçladığından çok daha fazlasına dönüştü.

"İnanılmaz bir şey oldu. Çok sayıda insan bir araya geldi." diye anlatıyor ve devam ediyor:

"Bundan birinin sağ çıkabildiğine inanamıyorum. İnsana benzemiyordum"

Doktorlar tüm kanserli bölgeyi aldıklarını düşünüyor ama Taylor halen taramalara giriyor.

Jen TaylorJEN TAYLOR

 

 

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kaçırdığı uçağın arkasından koşup pilota 'Bekle' diye bağırdı27 Eylül 2018 Perşembe 15:58
  • Poroşenko ve Trump, BM'de pişti oldu27 Eylül 2018 Perşembe 13:10
  • Judi Dench tacizle suçlanan Kevin Spacey'e destek verdi: O çok iyi bir arkadaş27 Eylül 2018 Perşembe 09:37
  • Dünyanın en büyük kuşu: 800 kiloluk 'Vorombe titan'27 Eylül 2018 Perşembe 09:16
  • Ermenistan'da 2 ay tutuklu kalan Umut Ali: Ajan sandılar, adamlar da haklı27 Eylül 2018 Perşembe 09:05
  • Fikri Karayel'in desteğinize ihtiyacı var26 Eylül 2018 Çarşamba 22:16
  • Dünyanın en pahalı ayakkabısını alacak enayi aranıyor26 Eylül 2018 Çarşamba 16:38
  • İslami bir anma nasıl Karayipler’de benzersiz bir törene dönüştü?26 Eylül 2018 Çarşamba 16:26
  • 'Dünyanın en sevimli iyiliği'26 Eylül 2018 Çarşamba 16:13
  • 'Sıfır beden tarikatının gurusuna' cinayet suçlaması26 Eylül 2018 Çarşamba 16:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti