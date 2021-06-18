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Zambiya’da 21 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi

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Zambiya’da, hayatını kaybeden Kurucu Devlet Başkanı Kenneth Kaunda’nın anısına 21 günlük ulusal yas ilan edildi.
Zambiya’da 21 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi

Zambiya’da, hayatını kaybeden Kurucu Devlet Başkanı Kenneth Kaunda’nın anısına 21 günlük ulusal yas ilan edildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, ülkenin “kurucu babası” Kaunda için bayrakların yarıya indirileceği için 21 günlük ulusal yas ilan edildiği açıklandı.

Açıklamada, Kaunda’nın pazartesi gününden beri tedavi gördüğü bir askeri hastanede, saat 14:30’da huzur içinde vefat ettiği ifade edildi.

Zambiya Devlet Başkanı Edgar Chagwa Lungu da Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında “Gerçek bir Afrika ikonunun yasını tutarken Kaunda ailesinin teselli olması için dua ediyorum” açıklamasını yaptı.

Kenneth Kaunda kimdir?

Zambiya’nın İngiltere’den bağımsızlığını kazandığı 1964 yılından itibaren ülkeyi 27 sene yöneten Kaunda, halk arasında isminin baş harflerİnden oluşan “KK” lakabıyla tanınıyordu.

Kaunda, İngiliz sömürge güçlerine karşı yürüttüğü şiddet içermeyen mücadelesi ile “Afrika’nın Gandhi’si” lakabını almıştı.

Ülkenin bağımsızlığını kazanmasının ardından Kurucu Devlet Başkanı olarak iktidara gelen Kaunda, 1991 yılında gerçekleştirilen ilk çok partili seçimde kaybederek iktidarı Fredrick Chiluba’ya devretmişti.

Kaunda, Güney Afrika ülkelerindeki dönemin beyaz azınlık yönetimlerine karşı mücadelenin önde gelen figürlerinden biri olmuştu.

Başkanlık sonrası dönemde siyasi itibarını tekrar kazanan Kaunda, bu dönemde AIDS’le mücadele ve uluslararası arabuluculuk faaliyetleri yürütmüştü.

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