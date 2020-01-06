Zamlara hayır eylemine örgütlerden destek gelmeye başladı

İşte o açıklama;

TÜM HALKIMIZI EYLEME KATILMAYA ÇAĞIRIYORUZ!



Sol Hareket adına yaptığı yazılı açıklamada, UBP-HP hükümetinin iğneden ipliğe her kalemde uyguladığı zam ve vergiler ile ekonomik çıkmaz içinde bulunan halkı, çaresizlik ve çöküşe mahkum ettiğini vurgulayan Korkmazhan, sosyal medya da “Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok” şiarı ile örgütlenen ve 8 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek eylemi desteklediklerini belirterek, tüm halkı eyleme katılmaya çağırdı.



İğneden ipliğe her kalemde astronomik vergiler toplanmasına ve zamlar gerçekleşmesine rağmen, en basit altyapı yarıtımlarının dahi yapılmadığını, onlarca kişinin trafikte can verdiğini, eğitimden sağlığa her alanda halkın gerekli hizmetleri alamadığını ve ekonomik kriz karşısında çaresiz olduğunu kaydeden Korkmazhan, halkın sorunlarına çare üretmesi gereknelerin en iyi yaptıkları şeyin laf ve zam üretmek olduğunu belirtti.



Korkmazhan, yapılan yeni zam ve vergilerin derhal iptal edilmesini, halktan yana daha adil bir bütçe ve vergilendirme sistemine geçilmesini talep etti.



UBP-HP hükümetinin sermaye ve rant çevrelerinin vegilerini bağışladığını, kayıt dışı ekonomiye göz yumduğunu, oluşan açıkları ve ekonomik krizin faturasını ise vergi ve zamlar ile halka ödettiğini belirten Korkmazhan, halkı yaşananlara daha fazla sessiz kalmamaya ve tepkisini sokaklara çıkarak eylemler ile ortaya koymaya çağırdı.