Zehir taciri kaçak çıktı: 2 buçuk kilo hintkeneviri...

Lefkoşa'da gerçekleştirilen Kaçış Yok operasyonunda 2 buçuk kilo uyuşturucuyla yakalanan Kongo uyruklu Shekina Engala Fataki yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Özder mahkemeye olguları aktardı. Polis memuru Özder 17 Mayıs 2025 tarihinde saat 09:45 raddelerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından alınan bir bilgide, Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı Bölgesi'nde bulunan Şht. Kazım Salih Sokak üzerinde uyuşturucu madde alış verişi olacağının öğrenilmesi üzerine, söz konusu yere gidildiğini söyledi.

Polis memuru Özder, saat 10:00'da görevli polis ekiplerince, söz konusu sokakta elinde siyah renk bir spor çanta ile şüpheli bir şekilde tespit edilen siyahi erkek şahsın kontrol edilmek istendiği sırada görevli polislere mukavemet gösterip kaçmak istemesi üzerine, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu belirtti. Polis, akabinde şahsın Shekina Engala Fataki olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının üzerinde ve tutmakta olduğu siyah renk adidas marka spor çantası içinde yapılan kontrolde 5 ayrı vakkumlu şeffaf naylon paket içinde her bir paket 28 gram olan toplam 90 paket satışa hazır vaziyette toplam 2 Kilo 520 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada uyuşturucu geliri olduğunu inanılan 8 bin TL ve 200 dolar para bulunduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 21 Nisan 2021 tarihinde ülkeye geldiğini ancak muhaceret işlemi yapmadığını, bir dönem okula gidip bıraktığını, 24 Haziran 2021 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünü söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.