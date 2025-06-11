Zehir tacirleri mahkemeye çıkarıldı

Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis, 10.06.2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekibi tarafından Hamitköy ‘de zanlıların ikametgahında uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve 20:40-21:15 saatleri arasında operasyon düzenlediklerini söyledi.

Polis, söz konusun adrese gidildiğinde zanlıların kapıyı açmadıklarını belirtti.

Polis, eve girildiğinde zanlıların ikametgahta ayrı ayrı odalarda tespit edildiğini söyledi.

Polis, bu esnada L.N.C'nin odasının penceresinden atlayarak kaçtığını açıkladı.

Polis, H.C'nin de odasının kapısını kilitlediğini belirtti.

Kapının açılarak içeri girildiğini, 3 zanlının tutuklandığını kaydetti.

Polis, operasyon esnasında eve gelen B.M.I'nın da yakalandığını açıkladı.

Polis, evde yapılan aramada zanlı B.M.I'nın odasında satışa hazır vaziyette 36 ayrı şeffaf naylon poşette toplam yaklaşık bir kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, 11 Haziran saat 00.20’de pencereden atlayıp kaçan zanlının narkotik şueye gelerek teslim olduğunu açıkladı.

Polis, B.M.I'nın ifadesinde uyuşturucu maddeyi 9 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa’da bir şahıstan aldığını ve ikametgahına getirdiğini söylediğini aktardı.

Polis, B.M.I'nın ifade vererek suçunu kabul ettiğini, diğer zanlıların da uyuşturucuyla ilgili bilgileri olmadığını söylediklerini ve ifade vermediklerini belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucunun analize gönderileceğini, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan B.M.I, polise ifade verdiğini söylerken, C.NU'nun , kirasını ödeyemediği ve evsiz kaldığı için arkadaşında kaldığını uyuşturucuyla alakası olmadığını söyledi.

H.C'nin ise duştan yeni çıktığını, giyinmek üzereyken polisin geldiğini ve o nedenle odasının kapısını kilitlediğini öne sürdü. L.N.C'nin ise polisin neden geldiğini anlamadığını, panik olduğunu, bu nedenle kaçtığını, konunun uyuşturucu olduğunu öğrenince teslim olduğunu söyledi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.