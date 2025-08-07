  • BIST 11017.55
  • Altın 4414.167
  • Dolar 40.6515
  • Euro 47.5345
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Zehir yuvası... Biri öğrenci diğeri kaçak çıktı

» »
Zehir yuvası... Biri öğrenci diğeri kaçak çıktı
Zehir yuvası... Biri öğrenci diğeri kaçak çıktı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Nijeryalı E.N.I  ve A.M.U.F yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Cürümleri Önleme Şubesi ve Narkotik ekiplerinin operasyonunda toplam 60 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlılarla ilgili olguları polis memuru Cemal Ramiz aktardı.

Polis, 28 Temmuz 2025 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından Hamitköy'de E.N.I'nın kullandığı LA 836 plakalı aracın şüpheli vaziyette tespit edildiğini söyledi.

Polis, akabinde zanlıların üzerinde ve konu araçta huzurlarında yapılan aramada konu aracın şoför kapısı tutma kolunda foil kağıdına san beyaz renk kağıt parçası içerisinde üç ayrı paket halinde yaklaşık 3 gram ağılığında Hint Keneviri türü uyuşturucu maddeler bulunarak emare alındığını ve her iki zanlının tutuklandığını kaydetti. 

Polis,E.N.I'nın yapılan soruşturmada araçta bulunan maddeyi A.M.U.F'nun yönlendireceği kişiye teslim etmek için olay günü K. Kaymaklı'da A.M.U.F'dan aldığının öğrenildiğini açıkladı.

Polis, zanlı A.M.U.F'nun aynı gün Küçük Kaymaklı’daki ikametgahında tespit edilerek alıkonulduğunu açıkladı.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada yatak odasında çalışma masası üzerinde iki ayrı şeffaf naylonda yaklaşık 45 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlı A.M.U.F'nun yapılan soruşturmada konu maddeleri 21.07.2025 tarihinde Lefkoşa'da Salles isimli Nijeryalı bir şahıstan paketi 28 gramdan 5 paket halinde 140 gram olarak aldığının öğrenildiğini açıkladı.

Polis, A.M.U.F'nun ifadesinde Salles isim şahsın yönlendireceği şahıslara verip her bir paket için 60 dolar kazanç elde edeceğini, konu parayı da tüm uyuşturucu maddelerin satışını yaptıktan sonra Salles isimli şahıstan alacağını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, narkotik ekiplerinin 29 Temmuz tarihinde zanlı A.M.U.F'nun evinde ikinci bir arama yaptığını, 14 paket halinde 15 gram daha hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiğini söyledi.

Polis, zanlılarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, A.M.U.F'nun ülkede kaçak olarak bulunduğunu,E.N.I ’nin ise öğrenci izni bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı Faruk’un 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkeme, zanlı E.N.I 'nin 70 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 65. Dönem Polis Okulu Yemin ve Mezuniyet Töreni yapılıyor07 Ağustos 2025 Perşembe 11:47
  • HAKSEN Başkanı Erşangil: Kararname iptal edilerek, bu büyük hatadan dönülmeli07 Ağustos 2025 Perşembe 11:46
  • İngilizce Hemşirelik Programı burs kapsamına alındı07 Ağustos 2025 Perşembe 11:45
  • Bıçaklı, yabancı işçilerle ilgili kararnamenin geri çekilmesi çağrısı yaptı07 Ağustos 2025 Perşembe 11:44
  • Trafik denetimlerinde yeni dönem başlıyor...07 Ağustos 2025 Perşembe 10:48
  • Lefkoşa’da yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak07 Ağustos 2025 Perşembe 10:26
  • Yeni Trafik Denetim Sistemi: 1 Kilometreden Video, Anında Ceza!07 Ağustos 2025 Perşembe 09:24
  • "Birlikte Geleceğe" adımı bu akşam Kızılbaş Parkı'nda atılıyor07 Ağustos 2025 Perşembe 09:14
  • Koop Bank İştirakleri nasıl iflasa sürüklendi? Neler oluyor?07 Ağustos 2025 Perşembe 09:10
  • Döviz güne nasıl başladı?07 Ağustos 2025 Perşembe 09:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti