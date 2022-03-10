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Zelenski Uzlaşma İçin Tek Şartını Açıkladı! Putin'in Ne Cevap Vereceği Merak Ediliyor

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Zelenski Uzlaşma İçin Tek Şartını Açıkladı! Putin'in Ne Cevap Vereceği Merak Ediliyor
Zelenski Uzlaşma İçin Tek Şartını Açıkladı! Putin'in Ne Cevap Vereceği Merak Ediliyor

Kırım ve Donbas bölgeleriyle ilgili açıklama yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, tek şartını sıraladı. "vatana ihanet olmamalı" diyen Zelenski, "Sadece iki lider arasındaki doğrudan görüşme bu savaşı bitirebilir" sözleriyle Putin'e mesaj verdi. Zelenski'nin açıklamalarından sonra gözler Putin'e çevrildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den Rusya ile savaşa dair yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Alman basınına konuşan Zelenski, daha önce Kırım ve Donbas hakkında yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekledi.

Rusya'nın saldırıların her müzakerede hedeflerinin savaşı durdurmak olduğunu söyleyen Ukrayna lideri, Rusya'yla Kırım ve Donbas konusunda uzlaşma olsa bile vatana ihanet etmeyeceklerinin altının çizdi.

 

"TOPRAKLARIMIZI KORUMAKTA KARARLIYIZ"

Ukrayna lideri, Rusya'nın da uzlaşmaya yanaşması gerektiğini vurguladı. Başkent Kiev'de olduğunu ve geleceğe inandığını söyledi. Başına geleceklerden korkmadığını dile getirdi. Topraklarını korumaktan vazgeçmeyeceğini bir kez daha yineledi.

PUTİN'E MESAJ VERDİ

Ukrayna lideri, Rusya Devlet Başkanı Putin'le henüz doğrudan teması olmadığını ifade etti. Zelenski, "Sadece iki devlet başkanı arasındaki doğrudan görüşmeler ile bu savaşı bitirebiliriz" açıklamasında bulundu.

DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Zelenski daha önce bu iki bölge hakkında yaptığı açıklamada, "Benim için önemli olan bu bölgelerde Ukrayna'nın bir parçası olmak isteyen insanların nasıl yaşayacağı. Yani soru onları kolayca tanımaktan çok daha karmaşık. Bu başka bir ultimatom ve ultimatomlar için hazır değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

İTALYA VE ÇİN ANLAŞTI

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ukrayna'da barış yolunun tesis edilmesi için ortak çaba gösterilmesi konusunda anlaştıklarını belirtti.

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