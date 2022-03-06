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SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Zelenskiy İçin Savaşacak Askerlere 2000 Dolar Verilecek

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş kızışırken, İngiliz The Times gazetesi Ukrayna adına savaşa katılmak isteyenlere günlük 1000 ile 2000 dolar arası maaş ve ikramiye teklif edildiğini yazdı.
Zelenskiy İçin Savaşacak Askerlere 2000 Dolar Verilecek

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra taraflar arasında savaş kızışırken, İngiliz The Times gazetesi dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı…

Gazete, Ukrayna adına Rus askerlerine karşı oluşturulacak ekiplerde görev alacak yabancı askerlere günlük 1000 ile 2000 dolar (yaklaşık 14 bin TL ile 28 bin TL) maaş ve ikramiye verileceğini duyurdu. Silent Professionals (Sessiz Profesyoneller) isimli bir platformun bu teklifi sunduğu ve bu paraya çalışacak askerleri görevlendirmek istediği aktarılırken, bu ilanın Birleşik Krallık, Avrupa ve ABD’de yayınlandığı da belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın ülkeden püskürtülmesi için bir lejyoner birliği oluşturulacağını söylemişti.

Ukraynalı yetkililer, yaklaşık 16 bin gönüllü yabancı askerin bölgeye geldiğini aktarırken Silent Professionals’da yayınlanan ilanda, “İşveren ABD merkezli bir şirket. Kadın ve erkek adaylar başvurabilir. Avrupa’da minimum 5 yıl ordu tecrübesi olan adaylar değerlendirmeye alınacaktır” denildi.

Bu gelişmeler yaşanırken Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov da yaklaşık 200 Hırvatın savaşa katıldığını söyledi.

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