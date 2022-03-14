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Zelenskiy: Nerden Yardım Alacaklarını Bilemiyorlar

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya işgalinin 19’uncu gününde halka seslenerek, “19 gündür kahramanca direniyoruz” ifadelerini kullanarak, “Düşmana öyle kayıplar verdiriyoruz ki nerden yardım alacaklarını bilemiyorlar” dedi.
Zelenskiy: Nerden Yardım Alacaklarını Bilemiyorlar

Ukrayna, 24 Şubat'ta başlayan Rus işgaline karşı 19 gündür direnmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, halka seslenerek Gönüllüler Günü'nü kutladı.

Zelenskiy, “Tüm Ukraynalılar size sağlık diliyorum. Güzel bir hava ancak buna artık önem vermiyoruz. Kiev'de ve diğer şehirlerde temiz bir gökyüzü yok, sokaklar sessiz. Bugün Gönüllüler (Askerler) Günü'nü kutluyoruz. Normal hayatta birbirimizi fark etmiyoruz ancak tehlike anında birleşebiliyoruz” dedi.

“MİNNETTARIM”

Halkına yardımda bulunan herkese teşekkür eden Zelenskiy, “Ukraynalılardan gönüllü asker olmalarını, yardım etmelerini istemeye gerek kalmıyor. Askerlerimizin gücü zaferimizden bahsediyor. Ukrayna bizim için milyonlarca mutlu insan ve hayat demektir. Bundan dolayı milyonlar ülkesini koruyor ve hepimiz gönüllüyüz. Ukrayna'ya sağlık ekipmanlarıyla yardım eden, temel insani ihtiyaçlar konusunda destek olan, işlerini devam ettiren, yardım eden herkese minnettarım” ifadelerini kullandı.

“19 GÜNDÜR KAHRAMANCA DİRENİYORUZ”

Rus işgaline karşı direnişin 19'uncu gününde olduklarını belirten Zelenskiy, şunları söyledi;

*Savunmamızın 19'uncu gününde kahramanca direniyoruz. Biz düşmana öyle kayıplar verdiriyoruz ki nerden yardım alacaklarını bilemiyorlar. Ancak rahatlamaya hakkımız yok.

*Ruslar bu savaşa onlarca yıl hazırlandılar. Bundan dolayı direnerek hak ettiğimiz zafere, barışa ulaşacağız. Bugün videokonferans yoluyla müzakereler başladı ve buna yönelik haberler akşam belli olacak.

EKONOMİ İÇİN ÇAĞRI YAPTI

*Halk kendini korurken Ukrayna ekonomisini de korumak zorunda. Caddelerde hayat devam etmeli, mağazalar çalışmalı.

*Küçük ve orta ölçekli işyerlerinin çalışması lazım. Ukrayna Bakanlar Kurulu birkaç gün içinde detayları açıklayacak. Rus ordusu şehirlerimizi bombalamaya devam ediyor.

“BİRLİKTE KAZANACAĞIZ”

Savaştan sonra her caddeyi, her daireyi, her evi yeniden onaracaklarını ifade eden Zelesnkiy, “Ukrayna'nın yaşaması için fon oluşturuyoruz. Düşmanlar topraklarımızı işgal ederken kendimizi korumalıyız. Birbirinize yardım edin, birbirinizi koruyun. Birlikte kazanacağız. Yaşasın Ukrayna” dedi.

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