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Zelenskiy: Ukrayna Düşerse Avrupa Da Düşer

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Rusya'nın işgaliyle ilgili açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Ukrayna düşerse Avrupa da düşer” dedi.
Zelenskiy: Ukrayna Düşerse Avrupa Da Düşer

Konuşmasının başında savaşta hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in açıklamalarından satır başları:

* Vatandaşlarımızı anmak istiyorum. Sivil toplumu, sivil nüfusu, yetişkin, çocukları, onlarca, yüzlerce insan hayatını kaybetti. Avrupalı halklar olarak lütfen sessiz kalmayın, sokaklara çıkın ve Ukrayna’yı çabalarımızı, mücadelemizi destekleyin. Eğer biz düşersek, siz de düşersiniz. Bize sırtınızı çevirmeyin, sokağa çıkın ve mümkün olunca Ukrayna’yı destekleyin.

“BİZ KAZANIRSAK BÜTÜN DEMOKRATİK DÜNYA KAZANMIŞ OLUR”

*  Eğer kazanırsak, ki kazanacağımızı düşünüyorum, buna inanıyorum; o zaman bütün demokratik dünya kazanmış olur. Bu zafer bizim özgürlüğümüzün, aydınlığın zaferi olur. Avrupa olarak çiçek açarız. Avrupa her zamankinden daha iyi bir yere gelir zaferden sonra. Yaşasın Ukrayna.

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