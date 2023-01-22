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Zelenskiy’den gıda krizi uyarısı geldi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında gıda krizine dikkat çekerek, "Gıda pazarını mahveden saldırganlığı durdurmak için dünyanın daha fazla kararlılığa ve daha fazla işbirliğine ihtiyacı var" dedi.
Zelenskiy’den gıda krizi uyarısı geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın Ukrayna’nın potansiyellerini yok ettiğini ifade ederek, “Tarımsal potansiyelimiz de dahil tüm potansiyelimizi yok eden bu savaştan önce her ay 6,5 milyon ton gıda ihraç ediyorduk. Rusya’nın saldırganlığı ve gıda ihracatımızı engelleme eylemleri nedeniyle sevkiyatlar yarı yarıya azaldı. Tüm bunları tonla değil, insan yaşamıyla sayarsak; şu anda gıdaya erişimi azalmış olan Afrika, Asya ve Avrupa olmak üzere üç kıtadaki farklı ülkelerde en az 200 milyon insan olacaktır” dedi.

KARARLILIK VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Zelenskiy, gıda kriziyle mücadelede daha fazla kararlılık ve iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Gıda pazarını mahveden saldırganlığı durdurmak için dünyanın daha fazla kararlılığa ve daha fazla işbirliğine ihtiyacı var. Denizi kapatan ve gıda tedarik zincirlerini yok eden her devleti durdurmak gerekiyor. Kıtlığı siyasi etki aracı haline getirmeye çalışan herhangi bir tiranı adalet önüne çıkarmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Zelenskiy ayrıca tahıl anlaşmasının gıda krizine yönelik diplomatik bir çözüm olduğunu ifade ederek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Zelenskiy, “Rusya, Karadeniz’deki limanlarımızı bloke etse de ihracatı yeniden başlatmak için diplomatik bir yol bulduk. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres’e ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Karadeniz Tahıl İnisiyatifi’nin gerçekleşmesinde zamanında ve etkin katılımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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