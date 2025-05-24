  • BIST 9356.04
  • Altın 4201.781
  • Dolar 38.7677
  • Euro 44.0825
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASon dakika! İBB’ye 3. dalga operasyon: 22 gözaltı

Zincirleme kaza: 6 kişi yaralandı

» »
Girne-Lefkoşa ana yolunda zincirleme kaza: 6 kişi yaralandı
Zincirleme kaza: 6 kişi yaralandı

Girne-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Mehmet Servet Toprak (E-23), yönetimindeki GD 686 plakalı araç ile dün saat 19.00 sıralarında Lefkoşa istikametinde seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan Qudratullah Babakhan (E-28) yönetimindeki NV 918 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulup ters istikamete doğru yol içerisinde dönen NV 918 plakalı araç, o esnada önünde duran Damla Elagöz (K-48) yönetimindeki ZR 701 plakalı aracın arkasına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan GD 686 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sevgi Toprak (K-24), Mahiyettin Toprak (E-26), Halil Gülyaprağı (E-26), Merve Gülyaprağı (K-26) ve NV 918 plakalı araç sürücüsü Qudratullah Babakhan ile araçta yolcu olarak bulunan Said Ghani Malang (E-27) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan tedavilerinin ardından Sevgi Toprak, Mahiyettin Toprak, Halil Gülyaprağı ve Merve Gülyaprağı taburcu oldu. NV 918 plakalı araç sürücüsü Qudratullah Babakhan Göz Servisinde, aynı araçtaki yolcu Said Ghani Malang ise Genel Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Alsancak’ta silahlı saldırı, işte detaylar23 Mayıs 2025 Cuma 15:02
  • Tozlu hava uyarısı...23 Mayıs 2025 Cuma 13:35
  • Aliyev, Dursun Oğuz'un da yer aldığı Türk devletlerinin içişleri bakanlarını kabul etti...23 Mayıs 2025 Cuma 13:22
  • Ağaçların altına kavanozla yasaklı madde gömdü!23 Mayıs 2025 Cuma 13:14
  • Gezici'nin vefatı... Sürücü teminatla serbest...23 Mayıs 2025 Cuma 13:13
  • Sigara izmariti yangına neden oldu23 Mayıs 2025 Cuma 13:12
  • Büyük dolandırıcılık... Rakam 694 bin dolara yükseldi!23 Mayıs 2025 Cuma 13:12
  • Arkadaşıyla şakalaşırken 5 metreden düşmesine neden olmakla itham edilen Aytekin, 3 gün daha tutuklu kalacak23 Mayıs 2025 Cuma 12:25
  • Mide bulandıran olay! Başka bir çocuğa daha...23 Mayıs 2025 Cuma 12:23
  • Girne'de feci olay! Asansör düştü, 25 yaşındaki genç ağır yaralı23 Mayıs 2025 Cuma 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti