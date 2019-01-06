Ziraat Bankası’nın, batık kulüplerin borçlarını ödemesine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı

Uzun süredir finansal darboğazda olan ve mali açıdan yolun sonuna gelen spor kulüplerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği’nden “yardım” geldi. Kulüpler 31 Ocak tarihine kadar borçlarını bankaya bildirecek ve ardından bu borçlar Ziraat Bankası tarafından ödenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın pazartesi günü tüm kulüplerin borçlarının Ziraat Bankası tarafından ödenerek yapılandırılacağını açıklaması bekleniyor. Ziraat Bankası ve birkaç bankanın daha kulüp borçlarına uzun vadeli bir yapılandırma yapacağı ve kulüplere nakit akışlarında rahatlama sağlanacağı belirtildi.

Ekonomistler tepkili: Futbolun uyutucu etkisinden faydalanacaklar

Ziraat Bankası’nın batık kulüplere ilişkin bu “kıyağı” ekonomistler tarafından tepkiyle karşılandı.

Ekonomist Uğur Gürses, Twitter mesajında, “Kötü yönetilen, yerel popülizmin borç batağındaki kalelerini vergi ödeyenler kurtaracakmış…(evet aftan ve affın affını beklemeyen enayi gibi vergi ödeyenler) Ahlaki çöküntünün arşa merdiveni kuruluyor…” diye tepkisini belirtti.

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, “Futbolcusu vergi ödemez, kulübü vergi ödemez ama vergi ödeyenlerin oluşturduğu kamu kaynağına göz dikerler. Yeter artık yettiniz! Çekin elinizi milletin cebinden” diye tepki gösterdi.

İktisatçı Hakan Özyıldız da “Futbol klüplerini kamu bankaları kurtaracakmış. Kamu bankaları kredi verirken; klüplerin önceden aldıkları borçları nasıl kullandıklarını, hangi yanlışları yaptıklarını, bir yanlış varsa kimlerin sorumlu olduğunu araştırıp kamuoyuna açıklamayacak mı” diye sordu.

Başka bir iktisatçı Ümit Akçay ise, “Daha ziyade bankaları kurtarma planı” diyerek, “Daha geçen hafta BDDK “stres testi” ile batık kredi oranının iki katına çıkacağını açıklamıştı. Bunlar da dahil miydi? Bu kadar ciddiyetsiz iş az görülmüştür” ifadesine yer verdi.

Kıyağın ayrıntıları ortaya çıktı!

Süper Lig’deki 18 kulübün yaklaşık 10-11 milyar TL civarında borcu olduğu, bunun yaklaşık yüzde 60’nın bankalara, kalanının ise futbol ailesine olan borcu olduğu biliniyor. Bloomberg HT’nin edindiği bilgiye göre, söz konusu yapılandırmayla kulüplerin banka ve finansal kuruluşlara olan borçları kapayacağı ifade ediliyor.

TFF tarafında söz konusu çalışmanın başında bulunan TFF Mali İşler, Hukuk ve Lisanslamadan Sorumlu Başkanvekili Hüsnü Güreli konuyla ilgili açıklama yaptı. Yaklaşık 1-1,5 ay önce proje üzerine çalışmaya başladıklarını kaydeden Güreli, bu süreçte Ziraat Bankası yetkilileriyle toplantılar yaptıklarını, Süper Lig’deki 18 kulüpten mali tablolarını talep ettiklerini ve bu tabloları Ziraat Bankası yetkililerine sunduklarını söyledi.

Yapılandırmada başka bankalar da olacak

Güreli, yapılandırmada sadece Ziraat Bankası’nın olmayacağını, başka bankaların da yer alacağını söyledi.

Çalışmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Güreli, kulüplere taze para verilmeyeceğini altını çizerek, “Kulüplerin yaklaşık 10-11 milyar TL borcu var. Borçların yaklaşık 10 yıl gibi bir vadeye yayılması planlanıyor. Tabii bu kulüpten kulübe ve nakit akışına göre değişebilir. Kesinlikle taze para şeklinde olmayacak. Kulüplerin mevcut borçları bankalar tarafından devralınacak. Vadeleri gelince bankalar borçları ödeyecek, kulüplerin geliri üzerindeki ipotekler de bu bankalara geçecek. Türk futbolunun mali açıdan kurtuluş reçetesi böyle bir plandı. Bu konuyu 2-3 yıl önce gündeme getirmiştik ama şu an oldu” diye konuştu.

Sistemin sigortası lisans talimatı olacak

Futbolda yeni dönemin en önemli bacağının lisans talimatında yapılacak değişiklik olacağını söyleyen Güreli, “İşin para ve yapılandırma tarafı bir yana, çalışmanın başarısı için asıl yapılacak olan şey lisans talimatlarındaki değişiklik. Burada belli şartları getireceğiz, önümüzdeki günlerde bunun detayı belli olacak. Kulüplere örneğin ‘gelirlerinin yüzde 60’dan fazlasını harcayamazsın’ diyeceğiz. Eğer buna uymazsa, futbolcu lisansı iptalinden puan silmeye kadar çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Bu da yeni dönemde sistemin sigortası olacak. Yani UEFA’nın Fair Play uygulamasını biz UEFA’ya gitmeden kendi ülkemizde halledeceğiz. Türkiye futbolunun aksi takdirde kurtuluşu yoktur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kulüplerin 31 Ocak tarihine kadar borçlarını bankaya bildirmesi gerektiği ifade ediliyor. Söz konusu sistemin alt lig kulüpleri içinde geçerli olacağı belirtiliyor.