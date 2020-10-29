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Ziraat Mühendisleri, Zeytinyağında Hile Analizlerinin Bir An Önce Yapılmasını Talep Etti

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Ziraat Mühendisleri Odası, zeytinyağında tağşiş (hileli ürün) analizlerinin bir an önce yapılmasını talep ederek, son iki yıldır analizlerin yapılmamasının nedeninin Tarım Bakanlığı tarafından açıklanmasını istedi.
Ziraat Mühendisleri, Zeytinyağında Hile Analizlerinin Bir An Önce Yapılmasını Talep Etti

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam yaptığı yazılı açıklamada, üreticilerin zeytin hasatının başladığı bugünlerde Tarım Bakanlığı’nın yasal olarak (56/2014 Genel Gıda ve Yem Yasası) asli görevleri arasında bulunan zeytinyağında tağşiş (hileli ürün) analizlerinin son iki yıldır yapılmadığını hatırlattı. Uluçam, “Tağşiş analizlerin yapılması hem üretimi, hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruma açışından gerekli olduğu unutulmamalıdır” dedi.

En son 2017 Aralık ve 2018 Ağustos döneminde yapılan zeytinyağı analiz sonuçlarının firma bazında kamuoyuyla paylaşıldığını ve tağşişli zeytinyağlarının Ticaret Dairesi yetkisine dayanarak, piyasadan toplatıldığını anımsatan Uluçam şöyle devam etti:

“2016 yılında Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ‘Tarım Strateji Belgesi’nde yer alan ^Gıda ve yem üretim standartlarının uluslararası standartlara uyumunun sağlanarak, kontrol ve denetimlerinin etkinleştirilmesi^ maddesi gereğinin bir an önce yerine getirilmesi acildir. Ülkemiz zeytin ve zeytinyaği üretiminin artmasının önündeki en büyük engelin bu olmasına rağmen analizlerin yapılmaması akla başka soruların gelmesine neden olmaktadır. Bu konuda gelinen noktada son iki yıldır analizlerin yapılmamasının nedeninin Tarım Bakanlığı tarafından açıklanması gereklidir”

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