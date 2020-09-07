Zorlu Töre Yapılan Tatbikat'la İlgili Düşüncelerini Aktardı

Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin silahlı kuvvetlerinin birlikte icra ettikleri tatbikat Kıbrıs Türk halkına gurur vermiştir. Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz fırtınası adı verilen tatbikatın Rum-Yunan ve Fransız çılgınlığına karşı caydırıcı olmasını dileriz. Doğu Akdeniz’dekidoğal gaz rezervlerinin uzlaşı yoluyla hakkaniyetle paylaşılması şarttır.
Haçlı ve halen ruhlu ideolojik saplantılara ne Türkiye ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçit vermeyecektir.
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