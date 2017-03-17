Zuhal Topal: Ben öyle Esra Erol gibi sesimi titretmeyeceğim!

Hükümet, izdivaç programları için KHK çıkabileceğini söylemişti

Star TV'de yayınlanan, 'Duymayan Kalmasın' programına katılan evlilik programı sunucusu ve oyuncu Zuhal Topal, evlilik programlarının kaldırılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Dün Esra Erol'un, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayak "Pes ediyorum" demesine göndermede bulunan Topal, "Ben öyle sesimi titretip, şöyle yaptım böyle yaptım demeyeceğim" dedi. Programın sunucusu Seren Serengil de, Erol'un "Gideceğim" açıklamasına tepki göstererek, "Bir insan gidecekse çeker gider şova gerek yok" ifadesini kullandı.

"RTÜK'ten en az ceza alan benim programım"

Seren Serengil'in, "Mutlu musun evlilik programı sunmaktan?" sorusuna Topal, "Mutluyum tabii ki... Ancak gelinen nokta üzücü. Herkesin şapkasını önüne çıkarıp bir düşünmesi lazım. Ekranda her gün olan bir program için hatalar olması normaldir. Evlenmeye gelen de var eğlenmeye gelen de" diye yanıt verdi.



Topal, "istatikleri açın bakın RTÜK'ten en az cezayı benim programı aldı" diyerek iddialı bir söylem de ortaya attı.

"Sosyal içerikli program sundum 3 ayda kaldırıldı"

Zuhal Topal, "Ben engelli insanların başarılarını sundum. Pek çok sosyal içerikli programlar yaptım fakat 3 ayda kaldırıldı ilk 100'e giremedim. En çok şikayet edilen evlilik programları, ama en çok izlenen de evlilik programı" dedi.

Dizi ve filmlerde oynamak istediğinin sinyalini verdi

İşsiz kalmayacağını da söyleyen Topal, "Benim çıkış noktam evlilik programları değil, dizi ve filmler de oynamayı çok özledim" diyerek oyunculuğa geri dönmek istediğinin sinyalini verdi.

Esra Erol: Ben o çamurla yaşayamam!

Esra Erol evlilik programlarının kaldırılması yönündeki haberlere dün canlı yayında yanıt vermişti. Onurunun her şeyden daha önemli olduğunun altını çizen Esra Erol, "Bir yerlerde çamur varsa o çamur ise size de bulaşıyor. Ben o çamurla yaşayamam" diyerek gözyaşları içinde "Pes ettim!" demişti.