4 Milyon TL’lik büyük ikramiyeyi; kazanan adına İktisatbank Girne Şubesi personeli Burcu Aydın Erk teslim aldı. Şanslı bilet, Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satılan “26240” numaralı bilete isabet etmişti.
15 Kasım’a 6 milyon TL
15 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek olan özel çekilişte büyük ikramiye 6 Milyon TL olacak. Biletlerin satışta olduğu çekiliş, ‘çıkana kadar çekiliş’ konseptiyle gerçekleştirilecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.