TCMB faiz indirdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Başkan Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puanlık indirimle yüzde 43’ten yüzde 40,5’e düşürdü.

Ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a indirildi.

Talep koşulları dezenflasyonist düzeyde

Bankanın duyurusunda, karara ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Enflasyonun ana eğiliminin ağustos ayında yavaşladığı belirtilen açıklamada, ikinci çeyrekte büyümenin öngörülerin üzerinde gerçekleşirken nihai yurt içi talebin zayıf seyrini koruduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu göstermektedir.” denildi.

Gıda fiyatları ile ataleti yüksek hizmet kalemlerinin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tuttuğuna dikkat çekilen duyuruda, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve küresel gelişmelerin dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmayı sürdürdüğü vurgulandı

Para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin sinyallerin de verildiği duyuruda, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği kaydedildi.

Gelecek adımların enflasyon görünümü odaklı, “toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla” gözden geçirileceğinin altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir.”

Kurul’un politika kararlarını, enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde, öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacağı belirtildi.