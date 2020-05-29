1 Hazirandan itibaren Gece sokağa çıkma yasağı kalkıyor

Kararları Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay açıklıyor.

Gece sokağa çıkma yasağı 1 hazirandan itibaren kalkıyor. Maske zorunluluğu devam edecek

Girne ve Güzelyurt hastanelerinin ne zaman bitirileceği ile ilgili kararlar alındı.

Ülkeye girebilecek olan kişiler ile ilgili olarak kararlar üretildi.

1. Katagori

Yurtdışınında bulunan KKTC vatandaşlarından KKTC ikameti olan vatandaşlar ülkeye gelebileckeler. Katrantinaya girecekler. Masraflar devlet karşılayacak.

5,11,17 Haziran'da kKTC'ye charter sefer düzenlenecek.

1 Haziran'dan itibaren Türkiye'deki KKTC vatandaşları ülkeye giriş yapabilecekler.

2. Katagori

8 Haziran'dan itibaren KKTC'de otura izni olanlar ülkeye gelebilecekler, geldiklerinde karantinaya gelecekler maliyetini kendileri ödeyecekler.

3.Katagori

1 Temmuz'dan itibaren turistler gelebilecek. Ülkeler 2 katagoriye ayrılacak. Detayları Sağlık Bakanlığı açıklayacak.

PİLE KONUSU

1 Haziran tarihinden itibaren Pilelilerin KKTC'ye gelişi kolaylaştırılacak. KKTC'de işyeri bulunan, çalışan Pile köyünde yaşayan vatandaşların PCR testi yaparak ve bununla birlikte kişisel taahütlerde (Güney Kıbrıs'a gidilmeyecek) bulunulacak. Peyder pey PCR testleri yapılacak ve 1 Haziran tarihi itibarı ile geçişler başlayacak.

Gece sokağa çıkma yasağı 1 hazirandan itibaren kalkıyor. Maske zorunluluğu devam edecek