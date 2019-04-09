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1 Mayıs için ara bölgede ortak kutlama

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1 Mayıs Mücadele ve Dayanışma Günü ara bölgede “Barış ve Yeniden Birleşme İçin, Emekçilerin İnsanca Yaşayacağı Haklar İçin Birlikte Mücadele” sloganıyla kutlanacak.
1 Mayıs için ara bölgede ortak kutlama

Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, meslek örgütlerinin ve siyasi partilerin katılımıyla gerçekleşecek ortak kutlamanın hazırlıklarının devam ettiği bildirildi.

“Barış ve Yeniden Birleşme İçin, Emekçilerin İnsanca Yaşayacağı Haklar İçin Birlikte Mücadele” sloganıyla hazırlanan afişlerin de dağıtılmaya başlandığı açıklandı.

Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) üyesi PEO, DEV-İŞ, KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN, 1 Mayıs hazırlıklarıyla ilgili ortak açıklama yaptı.

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Ortak açıklamada imzası bulunan Dev-İş Başkanı Hasan Felek, “Dili, dini, ırkı, cinsiyeti, rengi, siyasi görüşü farklı da olsa bu ülkede yaşayan emekçilerin tümünü 1 Mayıs’ta birlikte olmaya çağırıyoruz” dedi.

Bu yılki 1 Mayıs’ta da Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve siyasi eşitliğe dayalı Federal Kıbrıs, emekçilerin günde 8 saatlik çalışma hakkı, özel sektörde sendikalaşma, iş kazalarının önlenmesi, alım gücünün korunması, asgari ücret artırılması, kamusal değerlerin özelleştirilmemesi gibi talepler ara bölgeden dile getirilecek.

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