100 yıl boyunca giyilebilecek pantolon üretildi

Londra merkezli Vollebak erkek giyim markası, geleceğin erkek kıyafetlerini üretiyor. Parlak montlar, kanlı kamuflaj tişörtlerden sonra şimdi de 100 yıl giyilebilecek pantolonlar.

Yeni pantolonlar oldukça şık durmanın yanı sıra bir asır boyu sahibine hizmet verecek (ortalama yaşam süresi gözününe alındığında, sahiplerine demek daha doğru olacak) şekilde üretildi. Vollebak, 100 yıllık pantolonların çok rahat olduğunu da iddia ediyor. Peki tasarımcılar tüm bu kombinasyonları bir pantolonda birleştirmeyi nasıl başardı? Bu sorunun yanıtını Vollebak web sitesinde bulmak mümkün.Tüm zamanların popüler renkleri haki ve granit grisi rengi, aktif ve maceracı bir yaşam tarzına işaret eden ve bacak kusurlarını bile kapatan stiliyle 100 yıllık pantolonlar gerçekten de çok şık görünüyor.

Yüksek termal ve mekanik mukavemetli elyaftan oluşan iç kumaş aramid, 100 yıllık pantolonun oldukça konforlu olmasını sağlıyor. Sentetik olmasına rağmen aramid, derinin hava almasına imkan tanıyor ve bacakların sanki pamukla temas ettiği hissi veriyor.

Temel avantajı dayanıklılığı olan 100 yıllık pantolon, üç kumaş katmanından oluşuyor: Yukarıda sözü edilen aramid, beden ve ısı arasında bariyer oluşturan orta katman, su geçirmeyen ve esnek olan dış katman. Vollebak, mümkün olan tüm testleri başarıyla geçen 100 yıllık pantolonun astronot kıyafetlerinden daha mükemmel olduğunu iddia ediyor.

100 yıllık pantolon 575 euroluk fiyatıyla pahalı gibi görünse de, ömür boyu giyilecek bir pantolon.