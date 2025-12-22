Harmancı, Kanlıdere Projesi’nin birinci etabında incelemelerde bulundu

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Avrupa Komisyonu ve UNDP yetkilileriyle birlikte Lefkoşa’nın güneyinde bulunan Kanlıdere-Pedieos yürüyüş ve bisiklet yolunu Ledra Palace Geçiş Kapısı üzerinden Kanlıdere’nin kuzey kısmına bağlayacak birinci etap çalışmalarını yerinde inceledi. Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesi, Avrupa Birliği mali desteğiyle UNDP tarafından uygulanıyor.

LTB Başkanı Harmancı’nın “ortak kanalizasyon ve arıtma sisteminden sonra iki toplumlu projelerde en büyük mihenk taşı” olarak nitelendirdiği proje, şehrin iki yakasını Kanlıdere boyunca oluşturulacak, yürüyüş-bisiklet yolları ve rekreasyon alanları da içerecek yeşil koridor ile yeniden birleştirecek. Toplam maliyeti 4.4 milyon Avro olan projenin dere etabının Ocak 2026’da ihale edilmesi planlanıyor.

Harmancı, 2018 yılından itibaren hem güney Lefkoşa hem de Avrupa Birliği yetkilileri nezdinde yürütülen ısrarlı diplomatik çalışmalar sonucunda uygulanmaya başlanan projenin hem Lefkoşalılar’ın günlük yaşamında hem de iki toplumun yakınlaşmasında yaratacağı yeni fırsatlar açısından önemini vurguladı: “Ortak kanalizasyon projeleri iki toplumun sağlık ve çevresel ihtiyaçları açısından hayati önem taşısa da, neticede karşılıklı ihtiyaçlara ve coğrafik şartların dayattığı karşılıklı bağımlılığa dayanıyor. Kanalizasyonun iki toplumu birbirine yakınlaştırma potansiyeli çok düşük. Ancak Kanlıdere Projesi, Lefkoşa’nın iki tarafında yaşayan insanların günlük yaşamlarının bir parçası olarak birbirleriyle ve doğayla bir araya gelmesini sağlayacak.”

Devam etmekte olan birinci etap çalışmaları, Ledra Palace Geçiş Kapısı’ndan başlayarak Mehmet Akif Caddesi ve Osmanpaşa Caddesi’nin kesişme noktasına kadar uzanan güzergahta kaldırım düzenlemesi, yağmur suyu drenaj iyileştirmesi ve yeşil bir koridorla bütünleşecek bisiklet yolu oluşturulmasını içeriyor.