Güney Kıbrıs, Avrupa’nın çok sayıda ülkesine sağlanan direkt uçuşların yanı sıra havalimanları ile turizm merkezleri arasındaki güçlü toplu taşıma ağı sayesinde ulaşımda önemli bir avantaj elde ediyor.
Direkt uçuş ve toplu taşıma avantajı Güney Kıbrıs’ı öne çıkarıyor

Uzmanlar, bu bütüncül ulaşım yapısının turist sayıları, otel dolulukları ve turizm gelirleri üzerinde belirleyici rol oynadığına dikkat çekiyor.

Güney Kıbrıs’ta turizmi destekleyen temel unsurların başında hava ulaşımındaki erişilebilirlik geliyor. Larnaka ve Baf havalimanlarından Avrupa başta olmak üzere Orta Doğu ve çevre bölgelerde yaklaşık 40 ülkeye direkt uçuş gerçekleştiriliyor. Bu geniş uçuş ağı, adaya gelen turist profilini çeşitlendirirken, kısa süreli tatillerden uzun konaklamalara kadar farklı seyahat tercihlerine hitap edilmesini sağlıyor.

Direkt uçuşların sağladığı avantaj, toplu taşıma ve iç ulaşım altyapısıyla tamamlanıyor. Güney Kıbrıs’ta havalimanlarından şehir merkezlerine ve turistik bölgelere düzenli otobüs seferleri, shuttle servisleri ve entegre ulaşım hatları bulunuyor. Ulaşımın saatli, planlı ve erişilebilir olması, turistlerin araç kiralamaya ihtiyaç duymadan adayı gezebilmesine olanak tanıyor. Turizm uzmanları, bu durumun özellikle bireysel gezginler ve genç turistler için önemli bir tercih sebebi olduğunu vurguluyor.

Bu ulaşım kolaylığının ekonomik yansımaları da dikkat çekiyor. Havalimanından otele ve turizm merkezlerine hızlı ve düşük maliyetli ulaşım sağlanması, otel doluluk oranlarının yıl geneline yayılmasına, turistlerin konaklama sürelerinin uzamasına ve şehir içi harcamaların artmasına katkı sunuyor. Toplu taşımanın etkin kullanımı, turizm gelirlerinin yalnızca otellerle sınırlı kalmayarak restoran, alışveriş ve kültürel etkinliklere de yayılmasını sağlıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise ulaşımda farklı bir tablo öne çıkıyor. Ercan Havalimanı’na uluslararası direkt uçuşların bulunmaması, seyahatin ilk aşamasında dezavantaj yaratırken, iç ulaşımda da sınırlı toplu taşıma seçenekleri dikkat çekiyor. Havalimanı ile şehir merkezleri ve turistik bölgeler arasında düzenli, yaygın ve saatli bir toplu taşıma sisteminin bulunmaması, turistleri büyük ölçüde taksi veya araç kiralama seçeneklerine yöneltiyor.

Sektör temsilcileri, bu durumun hem maliyetleri artırdığını hem de özellikle kısa süreli tatil planlayan turistler açısından KKTC’yi daha az cazip hale getirdiğini belirtiyor. Toplu taşımanın sınırlı olması, turistlerin adanın farklı bölgelerine erişimini zorlaştırırken, turizm gelirlerinin daha dar alanlarda yoğunlaşmasına neden oluyor.

Uzmanlara göre Güney Kıbrıs’ta direkt uçuş + güçlü toplu taşıma kombinasyonu, turizmin sürdürülebilirliğini destekleyen temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. KKTC’de ise turizm ekonomisinin güçlendirilmesi için yalnızca hava ulaşımının değil, havalimanı bağlantılı planlı ve entegre bir toplu taşıma sisteminin de stratejik öncelik haline gelmesi gerektiği ifade ediliyor.

