Bugün ve yarın yağmur bekleniyor

Bugün ve yarın yağmur, ayrıca haftanın ilk üç günü kuvvetli rüzgar bekleniyor. Sıcaklık, 18-21 dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 20-26 Aralık tarihleri arasında bölge, periyodun ilk günü yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün ve yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette bugün, yarın ve çarşamba günleri zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

