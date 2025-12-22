En fazla yağış Nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 54 kilogram ile Yeşilırmak’a düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış, Mehmetçik’te 42, Ziyamet’te 22, Gazimağusa’da 18, Zümrütköy ve Kantara’da 16, Güzelyurt’ta 12, Kalkanlı’da 11, Çamlıbel, Bostancı, Beyarmudu ve Taşpınar’da 10, Pile’de 9, Akdeniz, Vadili, Gaziveren, Çayırova’da 8, Salamis ve Yenierenköy’de 7, Çayönü ve Sipahi’de 6, Kozanköy, Ercan, Doğancı, Taşkent, Koruçam ve Karaoğlanoğlu’nda 5 kilogram olarak ölçüldü.

Diğer bölgelerde ise 0,1 ile 4 kg arasında yağış kaydedildi.