Törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 28’inci Tümen Komutanı Tümgeneral İlker Ertuğrul, 39’uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile bazı milletvekilleri, dernek temsilcileri, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Tören protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

-Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı, eşitlik, egemenlik ve güvenlik haklarından ödün vermeyecek”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkeli’de (Ayvasıl) yaşananların, Kıbrıs tarihinin en acı olaylarından biri olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde, çok ağır bedeller ödendiğini söyledi.

“Burada yatan kardeşlerimiz, şehitlerimiz, insanlarımız ve aileleriyle bu en ağır bedelleri ödeyenler arasında yer alıyorlar. Burada yatan insanlar tamamen savunmasız; on yaşında çocuktan başlayarak, yaşlılara kadar uzanan bir silsile. Hiçbir savunmaları yok. Hiçbir şekilde karşılık verme güçleri, eşit güçleri yok.” diye konuşan Erhürman, Türkeli’de (Ayvasıl) yaşananları, bir isyanı bastırmak için verilen bir mücadele olarak anan zihniyetin anlaşılamayacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının, en ağır bedelleri ödediği koşullarda dahi azınlık statüsünü asla kabul etmediğini, içine sindirmediğini belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, kim ne derse desin, bu topraklarda, iki eşit kurucu ortaktan biri statüsüne sahip olduğunu ve eşitlik, egemenlik ve güvenlik haklarından ödün vermeyeceğini vurguladı.

Erhürman, “haklarımızdan vazgeçmemizi, kimse boşu boşuna beklemesin” diyerek, bu adada güvenliğin Kıbrıslı Türkler için yaşamsal önemde olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın, çeşitli güçlü ülkelerle askeri anlaşmaların yapıldığı ve adanın tamamının güvenliğinin riske atıldığı bir dönemden geçildiğini söyleyen Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin, güvenlik, eşitlik ve egemenlik haklarından asla vazgeçmeyeceğini, bunu her zamanki gibi, bütün dünyaya anlatmaya devam edeceklerini belirtti.

Şehitlere ve onların yakınlarına olan borcun, ödenmesinin mümkün olmadığını söyleyen Erhürman, “Tüm çabamız, şehit ailelerinin bu adada, insan onuruna yaraşır, güven içerisinde, egemenlik ve eşitlik haklarına sahip çıkarak ve bütün dünyaya biz burada varız, en ağır bedelleri ödediğimiz dönemde de vardık, bugün de varız, gelecekte de var olmaya devam edeceğiz diye haykırmaktır.” diye konuştu.

Bu amaçla, gecelerini gündüzlerine katıp, ellerinden geleni yaptıklarına işaret eden Erhürman, şehitlerin anısı önünde saygıyla ve büyük bir acıyla eğildiğini, minnet ve şükranlarını sunduğunu söyledi.

-Benan: “Adada böyle katliamlar bir daha yaşanmayacaktır”

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, insanın en temel, doğuştan sahip olduğu, vazgeçilmez ve devredilemez hakkının, evrensel nitelikteki yaşama hakkı olduğunu söyleyerek, “Yaşama hakkı yoksa, diğer insan haklarından söz etmek mümkün değildir.” dedi.

Türkeli (Ayvasıl) köyü katliamının, 62 yıl önce, toplumsal bellekte unutulmaz yaralar açtığını kaydeden Benan, EOKA terör örgütünün çocuk yaşlı dinlemeden sivil halka gerçekleştirdiği saldırıların, savaşın acı yüzünü gözler önüne serdiğini belirtti.

Benan, Türkeli’de (Ayvasıl) yaşananların EOKA’nın ilk katliamı olduğunu belirterek, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki varlığı sürecek ve adada böyle katliamlar bir daha yaşanmayacaktır.” diye konuştu.

Halkın, bu acıları bir daha yaşamaması için olayların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Benan, “Kıbrıs Türk halkına uygulanan soykırımın, acılarını ve vahşetini anlamak, tarihi gerçekleri doğru kaynaklardan öğrenmek, egemenliğimizi ve özgürlüğümüzü koruma bilincimizi güçlendirecektir.” dedi.

Kıbrıs’ta yakın tarihin her döneminde, bu toprakları vatan bilen Türklerin, toprak ve vatan uğruna mücadele ettiğini, gelecek nesiller kendi bayrakları altında özgürce yaşasınlar diye bu toprakların her karışına canlarını ve kanlarını armağan ettiklerini söyleyen Benan, vatan topraklarının, şehitlerin asil kanlarıyla mümkün olduğunu kaydetti.

Türkeli (Ayvasıl) köyünde yaşananları anlatan Benan, Kıbrıs Türk halkının, binlerce şehide rağmen, 1974’e kadar Türk kimliğini ve varlığını korumak için tüm imkanlarla, örnek bir direniş ve dayanışma sergilediğini kaydetti.

Türk ordusu sayesinde Kıbrıs’a barış geldiğini ve sadece Türklerin değil Rumların da can ve mal güvenliğinin korunduğunu söyleyen Benan, “Türkiye ve Türk ordusu adadaki barışın en güçlü ve en güvenilir garantisidir.” dedi.