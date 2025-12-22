  • BIST 11348.35
Cahitoğlu teminatla serbest

» »
Zanlının soruşturmaya etki edebileceği kısmı tamamlandı
Cahitoğlu teminatla serbest

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, bugün yeniden mahkemeye çıkarılarak teminatla serbest bırakıldı.

Poliste 19 gündür tutuklu bulunan zanlı aleyhinde, “Suç Geliri Aklama, Rüşvet Alma, Rüşvet Teklif Etme, Rüşvet Talep Etme, İrtikap, Görevi Kötüye Kullanma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu” suçlamaları bulunuyor.

Polis olguları aktardı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi huzurunda görüşülen duruşmada, zanlının avukatları Süleyman Özsoylular ve Doğa Zeki de hazır bulundu.

Olguları aktaran Tahkikat Memuru Polis Müfettiş Muavini Ertem Hoca, zanlının 2022-2024 yılları arasında Lefkoşa’da devlet dairelerinde yapılacak işlemler için hukuka aykırı olarak toplam 220 bin euro ve 35 bin STG rüşvet aldığını ifade etti.

Bir devlet görevlisine ise hukuka aykırı olarak bir arazinin üçüncü bir şahsa kiralanması için evrak imzalanmasına karşılık 200 bin STG rüşvet teklif ettiğini belirten Hoca, yine bir şahıstan devlet kurumundaki bir işlemi hukuka aykırı olarak yapması için 200 bin STG rüşvet talep ettiğini dile getirdi.

Başka bir şahıstan ise devlet kurumundaki işleri hukuka aykırı bir şekilde yapması için 100 bin euro rüşvet talep ettiğinin tespit edildiğini ifade eden Hoca, zanlının evinde yapılan aramada yatak odası içerisinde ateşli silah kapsamına giren kanunsuz olarak iki adet 9 mm çapında şarjör ile 50 adet 9 mm çapında mermi bulunduğunu kaydetti.

Zanlının soruşturmaya etki edebileceği kısmı tamamlandı

Hoca, zanlının soruşturmaya etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Savcı da, meselenin çok ciddi bir mesele olduğunu dile getirdi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanarak seyahat belgelerine el konulmasına, haftada iki gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmasına, bir milyon TL nakdi teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı 5 kefilin ikişer milyon TL’lik kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

