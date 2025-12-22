  • BIST 11348.35
  • Altın 6068.663
  • Dolar 42.8129
  • Euro 50.2711
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Bursa deplasmanından galibiyetle döndü

» »
Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi 2025–2026 sezonunda önemli bir başarıya imza attı.
Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Bursa deplasmanından galibiyetle döndü

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ana sponsorluğunda uzun yıllardır ülkemizi yurt içi ve yurt dışında başarıyla temsil eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi 2025–2026 sezonunda önemli bir başarıya imza attı.

Takım, Bursa’da oynanan deplasman karşılaşmasında Bursa BESK’i 84–74 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, önümüzdeki haftalarda oynayacağı karşılaşmalarda hedefleri doğrultusunda mücadelesini sürdürmeye devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geleneksel İskele Kupası’nda kuralar çekildi02 Aralık 2025 Salı 07:49
  • Cooper Flagg NBA'de 35 sayı atan en genç oyuncu oldu30 Kasım 2025 Pazar 12:32
  • Geleneksel İskele Kupası 11-13 Aralık’ta 26 Kasım 2025 Çarşamba 10:03
  • ODTÜ Kampüsünde basketbol şöleni23 Kasım 2025 Pazar 11:34
  • UniLig ilk maçı oynandı, BAÜ galip21 Kasım 2025 Cuma 12:20
  • Basketbol UniLig başlıyor18 Kasım 2025 Salı 09:24
  • FIBA, Britanya Basketbol Federasyonu'na ilişkin "askıya alma" kararını kaldırdı07 Kasım 2025 Cuma 21:26
  • Basketbol "altın" devrini yaşıyor 1. Lig 8, 2. Lig 8 takım ile oynanacak07 Kasım 2025 Cuma 19:27
  • KTÖS, Talat Akkor Basketbol Şöleni düzenliyor30 Ekim 2025 Perşembe 12:15
  • Gençler Birliği Basketbol'da alt yapıdan 3 oyuncusunu A takıma taşıdı27 Ekim 2025 Pazartesi 10:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti