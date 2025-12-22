  • BIST 11348.35
Gazeteciler Birliği: BRTK'nın ilan ettiği münhal iptal edilmeli

Gazeteciler Birliği, BRTK’nın çalışan haklarını güvence altına alan, çağdaş ve demokratik bir yayıncılık anlayışını esas alan yeni bir yasaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, ilan edilen münhalin iptal edilmesini istedi.
Gazeteciler Birliği, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) hem çalışanların haklarını güvence altına alacak hem de çağdaş, nitelikli, eşitlikçi ve demokratik bir yayıncılık çizgisine kavuşmasını sağlayacak yeni bir yasaya ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Birlik tarafından yapılan basın açıklamasında, yeni BRTK Yasası’nın meslek örgütleri, uzmanlar ve çalışanların kolektif katılımıyla hazırlanması gerektiği vurgulandı. Kamu yayıncılığının dar siyasi hesapların değil, ortak aklın ve toplumsal sorumluluğun alanı olduğu belirtilen açıklamada, mevcut hükümetin yasa sürecinde izlediği katılımcılıktan uzak, dışlayıcı ve buyurgan anlayışın kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu yaklaşımın yalnızca çalışanların haklarını değil, kamu yayıncılığının özünü ve geleceğini de tehdit ettiği ifade edilerek, BRTK’nın iktidarların sesi olmak için değil, toplumun tamamına eşit mesafede durmak için var olduğu hatırlatıldı. Bu nedenle yasa sürecinin derhal şeffaflaştırılması, katılımcı bir biçimde yeniden ele alınması ve kamu yayıncılığının hak ettiği demokratik zemine kavuşturulması çağrısı yapıldı.

Gazeteciler Birliği, genelin sorunlarını çözecek bütünlüklü bir çözüm varken özel bir münhal ilan edilmesinin kamu yararının ötesinde olduğunu belirtti. Açıklamada, bazı kadrolu personelin mağduriyetini gidermek amacıyla atılan bu adımın diğer mağdurların tepkisine neden olduğu ifade edildi.

Bu aşamada kadrolu veya kadrosuz tüm personelin haklarını koruyan, kurumun önünü açan, gelişmesine katkı koyan ve kamu yayıncılığını ön planda tutan bir yasaya ihtiyaç olduğu vurgulandı. Birlik, birkaç kişi yerine tıkanan çalışma düzenini kuracak, iç personelin mağduriyetini giderirken boş kadrolara uygun kişilerin istihdamını sağlayacak bütünlüklü çözümün adresinin yeni bir yasa olduğunu kaydetti.

Açıklamada, ilan edilen münhalin iptal edilmesinin iş barışı açısından son derece önemli olduğu belirtilerek, yeni yılda BRTK’nın çağdaş bir yasaya kavuşmasının öncelikli hedefler arasında olacağı ifade edildi.

