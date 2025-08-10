  • BIST 10972.63
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

13 Yıldır Yol Bekleyen İskele Sınırüstü Halkı İsyanda

2012’de dağıtılan İskele-Sınırüstü kırsal kesim sosyal konut arsalarında asfalt yol hâlâ yapılmadı.
13 Yıldır Yol Bekleyen İskele Sınırüstü Halkı İsyanda

İskele’nin Sınırüstü bölgesinde 2012 yılında dağıtılan kırsal kesim sosyal konut arsalarında yaşayan vatandaşlar, aradan geçen 13 yıla rağmen tamamlanmayan altyapı çalışmaları nedeniyle mağduriyetlerini dile getirdi.

Sınırüstü Kırsal Kesim Arsası Hak Sahipleri İnisiyatifi adına konuşan Doç. Dr. Gülen Uygarer, bölgede yalnızca elektrik altyapısının uzun yıllar önce tamamlandığını, su altyapısının ise ancak 2024’te devreye girdiğini belirtti. Uygarer, “Yol asfaltlaması gibi en temel ulaşım altyapısı hâlâ yapılmadı. Halk çamurlu, tozlu ve tehlikeli yollarda yaşam mücadelesi veriyor” dedi.

İnisiyatif, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından bölgeye özel ayrılan altyapı bütçesinin başka yerlere aktarıldığını, tepkiler üzerine yeni bütçe oluşturulmasına rağmen çalışmaların hâlâ başlamadığını açıkladı.

Daha yakın tarihlerde arsaların dağıtıldığı bölgelerde altyapının kısa sürede tamamlandığını hatırlatan Uygarer, bunun KKTC Anayasası’nın 8. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

İnisiyatif, yol asfaltlama ve eksik altyapı çalışmalarının ivedilikle tamamlanmasını talep ederek, “Bu yalnızca konfor değil, insan onuruna yakışır yaşam ve anayasal hak meselesidir” ifadelerini kullandı.

s1-019.jpgs2-017.jpg

    ÇOK OKUNANLAR
