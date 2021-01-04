  • BIST 1.497
  • Altın 458,403
  • Dolar 7,3655
  • Euro 9,0561
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

15 gün tutuklu kalacak!

» »
Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp ve kasti hasar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yüksel Özvurulmuş dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
15 gün tutuklu kalacak!

Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp ve kasti hasar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yüksel Özvurulmuş dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz huzurda bulunan zanlı Yüksel Özvurulmuş’un 02 Ocak 2021 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa Dumlupınar'da bulunan Levent Apartmanlarında kendisi ile ilişkiye girmediği gerekçesi ile eski eşinin kafasına, yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile defaten vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp edip adı edilenin elinde bulunan I Phone 7 Plus marka cep telefonunu elleri ile kasten ve kanunsuzca kırmak sureti ile hasara uğrattığını söyledi. Polis zanlının olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığını ve polisin olay yerine geldiği esnada müştekiye halen daha şiddet uygularken tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Alparslan Yavuz zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının müştekiye karşı Şubat 2020 tarihinde de işlemiş olduğu benzer suçtan yargılanıp mahkûm olduğunu belirterek mahkemenin bu hususu da dikkate alarak uygun bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

mahkeme---kadina-siddet-(1).jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1200 dolar ve oyun konsolu çaldılar!04 Ocak 2021 Pazartesi 13:45
  • Tutuksuz yargılanacak!04 Ocak 2021 Pazartesi 13:42
  • Haftalık trafik raporu açıklandı04 Ocak 2021 Pazartesi 13:38
  • 11 kişi sokağa çıkma yasağına uymadı04 Ocak 2021 Pazartesi 13:35
  • Özersay: Muhalefetteyken denetleme görevini üstleneceğiz04 Ocak 2021 Pazartesi 13:34
  • Süpermarkete müşteri olarak girip hırsızlık yaptı04 Ocak 2021 Pazartesi 13:25
  • Aracına saldırıp soygun yaptılar!04 Ocak 2021 Pazartesi 13:19
  • Ramadan Sönmez'in ölüm sebebi belli oldu04 Ocak 2021 Pazartesi 13:18
  • Pilli: Toplum işin ciddiyetini hala anlamadı...04 Ocak 2021 Pazartesi 13:04
  • Tatar'ın Anastasiadis'e çağrısı Rum basınında da yer aldı04 Ocak 2021 Pazartesi 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti