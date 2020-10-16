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16 Ekim 2020 - Altın Fiyatlarında Güncel Durum Ne?

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"Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?"
16 Ekim 2020 - Altın Fiyatlarında Güncel Durum Ne?

22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Aylardır süren hareketlilik süreci bilindiği üzere Ağustos ayında zirve seviyelere ulaşan yatırım aracının gram fiyatı bugüne ise 487 TL bandında kaydedildi. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcı gözetmeksizin altının alış ve satışına dair canlı ve güncel rakamları yakından takip etmek istiyor. Bu kapsamda 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları araştırma konusu haline geliyor…

Peki Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.217,30
  • Satış: 3.242,30

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.204,00
  • Satış: 3.252,00

GRAM ALTIN

  • Alış: 484,91
  • Satış: 485,07

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 785,20
  • Satış: 794,20

TAM ALTIN

  • Alış: 3.089,13
  • Satış: 3.148,89
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