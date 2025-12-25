  • BIST 11341.97
  • Altın 6168.918
  • Dolar 42.8389
  • Euro 50.3849
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Bakan Arıklı açıkladı: Trafik cezalarında hafifletmeye gidilecek

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, son dönemde artan trafik cezalarına ilişkin kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Bakan Arıklı açıkladı: Trafik cezalarında hafifletmeye gidilecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, son dönemde artan trafik cezalarına ilişkin kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı. Arıklı, Meclisten oy birliğiyle geçen ve trafik cezalarını artırarak asgari ücrete bağlayan yasanın amacının yeni cezalar getirmek değil, caydırıcılığı azalan mevcut cezaları güncellemek olduğunu vurguladı.

Bakan Arıklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği gibi trafik cezalarını artıran ve cezaları asgari ücrete bağlayan kanun, Meclisten oy birliği ile geçti. Bu yasa yeni tür cezalar ihdas etmedi. Bizden önce yasanın içinde yer alan ama oldukça düşük kalan, düşük kaldığı için de caydırıcılığı azalan cezaları güncellemeyi amaçladı Meclisimiz.”

Ancak uygulamada ciddi sorunlar yaşandığını belirten Arıklı, özellikle polis tarafından yazılan bazı cezalarla ilgili Bakanlığa çok sayıda şikâyet ve ihbar geldiğini söyledi. Telefonla konuşma gibi ihlallerde, somut bir delil olmaksızın yalnızca gözlem ya da ihbarla ceza kesildiği yönünde ciddi rahatsızlıklar olduğunu ifade etti.

“Trafik cezalarının kademeli olarak artırılmasına yönelik yasal düzenleme çalışmamız devam ederken, bazı suçların hem puan hem de para cezalarının hafifletilmesi yönüne de gidilecektir,” diyen Arıklı, hazırlanan yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulunda son şeklini alacağını ve ardından süratle Meclise gönderileceğini kaydetti.

Açıklamasında çarpıcı bir örnek de veren Arıklı, şehir içinde telefonla konuştuğu ya da elinde telefon tuttuğu yönünde ihbar yapıldığı gerekçesiyle bir sürücüye 51 bin TL ceza kesilmesini eleştirerek, bunun vicdanları yaraladığını söyledi.

“Mesela şehir içinde iken bırakın konuşmayı, elinde telefon tuttuğu ve/veya telefonla konuştuğu ihbar edildiği için bir sürücüye 51 bin TL ceza kesilmesi insaf ile bağdaşır bir durum değildir. Biraz daha insaf lütfen,” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılbaşı akşamı için ek izne gerek kalmaksızın müzik izinleri geçerli olacak25 Aralık 2025 Perşembe 09:08
  • Güney Kıbrıs’ta asgari ücrete 88 euro artış24 Aralık 2025 Çarşamba 16:05
  • Sıla Usar İncirli: “Hükümet DAÜ Yasası’nı hiçe sayıyor, bu ısrarlı bir hukuksuzluktur”24 Aralık 2025 Çarşamba 15:39
  • DAÜ VYK: Görev Süresi 2023’te Bitmiş İsimler 2025’te “Başarısızlık” Gerekçesiyle Görevden Alınmak İstendi24 Aralık 2025 Çarşamba 15:22
  • DAÜ-SEN: VYK atama önerileri yasaya aykırı!23 Aralık 2025 Salı 12:13
  • Barolar Birliği Merkez Konseyi’nden “Anayasa Değişiklik Taslağı”na destek23 Aralık 2025 Salı 12:08
  • Başhekim Mustafa Kalfaoğlu’nun babası Ahmet Erdil Kalfaoğlu hayatını kaybetti23 Aralık 2025 Salı 10:00
  • Nilden Bektaş Erhürman, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti23 Aralık 2025 Salı 09:14
  • “Kızılay ile Kış Sabahları Isınıyor” projesi hayata geçirildi23 Aralık 2025 Salı 09:12
  • Alayköy ve Metehan bölgesinde 11.00–13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi23 Aralık 2025 Salı 09:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti