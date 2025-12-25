Bakan Arıklı açıkladı: Trafik cezalarında hafifletmeye gidilecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, son dönemde artan trafik cezalarına ilişkin kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, son dönemde artan trafik cezalarına ilişkin kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı. Arıklı, Meclisten oy birliğiyle geçen ve trafik cezalarını artırarak asgari ücrete bağlayan yasanın amacının yeni cezalar getirmek değil, caydırıcılığı azalan mevcut cezaları güncellemek olduğunu vurguladı.

Bakan Arıklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği gibi trafik cezalarını artıran ve cezaları asgari ücrete bağlayan kanun, Meclisten oy birliği ile geçti. Bu yasa yeni tür cezalar ihdas etmedi. Bizden önce yasanın içinde yer alan ama oldukça düşük kalan, düşük kaldığı için de caydırıcılığı azalan cezaları güncellemeyi amaçladı Meclisimiz.”

Ancak uygulamada ciddi sorunlar yaşandığını belirten Arıklı, özellikle polis tarafından yazılan bazı cezalarla ilgili Bakanlığa çok sayıda şikâyet ve ihbar geldiğini söyledi. Telefonla konuşma gibi ihlallerde, somut bir delil olmaksızın yalnızca gözlem ya da ihbarla ceza kesildiği yönünde ciddi rahatsızlıklar olduğunu ifade etti.

“Trafik cezalarının kademeli olarak artırılmasına yönelik yasal düzenleme çalışmamız devam ederken, bazı suçların hem puan hem de para cezalarının hafifletilmesi yönüne de gidilecektir,” diyen Arıklı, hazırlanan yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulunda son şeklini alacağını ve ardından süratle Meclise gönderileceğini kaydetti.

Açıklamasında çarpıcı bir örnek de veren Arıklı, şehir içinde telefonla konuştuğu ya da elinde telefon tuttuğu yönünde ihbar yapıldığı gerekçesiyle bir sürücüye 51 bin TL ceza kesilmesini eleştirerek, bunun vicdanları yaraladığını söyledi.

“Mesela şehir içinde iken bırakın konuşmayı, elinde telefon tuttuğu ve/veya telefonla konuştuğu ihbar edildiği için bir sürücüye 51 bin TL ceza kesilmesi insaf ile bağdaşır bir durum değildir. Biraz daha insaf lütfen,” ifadelerini kullandı.