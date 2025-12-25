Şap hastalığıyla mücadele: 6 günde 35 bin 702 hayvan aşılandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi, şap hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 35 bin 702 hayvanın aşılandığını açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla 19–24 Aralık tarihleri arasında uygulanan yoğun aşılama programı ile 300 işletmede 34 bin 180 büyükbaş, 13 işletmede ise bin 522 küçükbaş hayvan aşılandı.

Günlük aşılama programına ilişkin bilgiler verilen açıklamada, 19 Aralık Cuma günü 69 işletmede 7 bin 700 büyükbaş, 20 Aralık Cumartesi günü 22 işletmede 7 bin 740 büyükbaş, 21 Aralık Pazar günü 39 işletmede bin 860 büyükbaş hayvanın aşılandığı belirtildi. 22 Aralık Pazartesi günü ise 77 işletmede 6 bin 876 büyükbaş, 23 Aralık Salı günü 57 işletmede 6 bin 413 büyükbaş hayvanın aşılandığı kaydedilen açıklamada, dün 36 işletmede 3 bin 591 büyükbaş ve 13 işletmede bin 522 küçükbaş hayvanın aşılandığı ifade edildi.

Veteriner Dairesi ekiplerinin kamu ve özel sektör iş birliğiyle sahada görev yapan veteriner hekimlerin katkılarıyla çalışmaları planlı ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, hastalıkla mücadelenin etkin şekilde devam edebilmesi için üreticilerin hayvan hareketleri, biyogüvenlik ve aşılama konularında alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, veteriner hekimlerin tüm olumsuzluklara rağmen sahada görev yaparak hayvan sağlığının korunması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.