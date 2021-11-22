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"18 ayın en düşük Kovid-19 vaka sayısı"!

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da son bir buçuk yılın en düşük günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı saptandı...
"18 ayın en düşük Kovid-19 vaka sayısı"!

Tokyo Metropol Valiliğine göre, başkent bölgesinde son 24 saatte 6 Kovid-19 vakası tespit edildi.

EN DÜŞÜK GÜNLÜK VAKA

Bu sayı, 5 vakanın saptandığı 31 Mayıs 2020'den bugüne en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı olarak kayda geçti.

SADECE 8 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Ekim ayının ortasından beri günlük vaka sayılarının 50'nin altında seyrettiği başkentte son rakamlarla vaka sayısı 382 bin 95'e çıktı.

SON 1 GÜNDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son bir günde bir kişinin hayatını kaybettiği başkent genelinde 8 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

 

CNN.

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