(19 Eylül Cumartesi) Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

ATA ALTIN
Alış: 3.168,80
Satış: 3.186,00
CUMHURİYET ALTIN
3.153,00
Satış: 3.200,00
GRAM ALTIN
Alış: 473,72
Satış: 473,93
YARIM ALTIN
Alış: 1.513,40
Satış: 1.533,00
ÇEYREK ALTIN
Alış: 759,00
Satış: 767,40
TAM ALTIN
Alış: 2.992,38
Satış: 3.050,28
ATA ALTIN
Alış: 3.168,80
Satış: 3.186,00
CUMHURİYET ALTIN
3.153,00
Satış: 3.200,00
GRAM ALTIN
Alış: 473,72
Satış: 473,93
YARIM ALTIN
Alış: 1.513,40
Satış: 1.533,00
ÇEYREK ALTIN
Alış: 759,00
Satış: 767,40
TAM ALTIN
Alış: 2.992,38
Satış: 3.050,28
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