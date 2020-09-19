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(19 Eylül Cumartesi) Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

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Haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri büyük ve küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin yurt genelinde gündem maddeleri arasında yer alıyor.
(19 Eylül Cumartesi) Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

ATA ALTIN

Alış: 3.168,80

Satış: 3.186,00

CUMHURİYET ALTIN

3.153,00

Satış: 3.200,00

GRAM ALTIN

Alış: 473,72

Satış: 473,93

YARIM ALTIN

Alış: 1.513,40

Satış: 1.533,00

ÇEYREK ALTIN

Alış: 759,00

Satış: 767,40

TAM ALTIN

Alış: 2.992,38

Satış: 3.050,28

 

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