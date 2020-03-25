2 Alman turistin durumu ağır, solunum cihazına bağlandılar

KKTC'de koronavirüs tedavisi gören pozitif hastalardan ikisi, ilk kez bu akşam solunum cihazına bağlandı.
Solunum cihazına bağlanan hastaların halen ülkemizde bulunan ve tedavileri süren 2 Alman turist olduğu bildirildi.
Solunum cihazına bağlanan entübe durumdaki 2 Alman turistin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Bu akşama kadar 44 vaka arasından hiçbiri solunum cihazına bağlanmadı.
Sağlık Bakanı'nın açıklama yapması bekleniyor.
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