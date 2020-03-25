  • BIST 89.063
  • Altın 333,885
  • Dolar 6,4521
  • Euro 6,9703
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

2 Alman turistin durumu ağır, solunum cihazına bağlandılar

» »
2 Alman turistin durumu ağır, solunum cihazına bağlandılar
2 Alman turistin durumu ağır, solunum cihazına bağlandılar

KKTC'de koronavirüs tedavisi gören pozitif hastalardan ikisi, ilk kez bu akşam solunum cihazına bağlandı.

Solunum cihazına bağlanan hastaların halen ülkemizde bulunan ve tedavileri süren 2 Alman turist olduğu bildirildi.

Solunum cihazına bağlanan entübe durumdaki 2 Alman turistin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Bu akşama kadar 44 vaka arasından hiçbiri solunum cihazına bağlanmadı.

Sağlık Bakanı'nın açıklama yapması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı'dan hükümete sert tepki! "Kör tuttuğunu öpermiş misali, bizim hükumet de bordro mahkumlarını tuttu"25 Mart 2020 Çarşamba 20:56
  • Faaliyeti durdurulan işletmelere 1500TL destek...Kimler yararlanabilecek?25 Mart 2020 Çarşamba 20:43
  • İş insanı Güneş Güneşoğlu: "Kimsenin Öngöremediği Bir Durum “Covid-19”25 Mart 2020 Çarşamba 20:36
  • İşte Bakanlar Kurulu kararları,tam liste kararlar25 Mart 2020 Çarşamba 20:31
  • Polis Bugün Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Eden 39 Kişiyi Tutukladı25 Mart 2020 Çarşamba 20:00
  • #CANLI İşte Bakanlar Kurulu kararları ve ekonomik paket(CANLI)25 Mart 2020 Çarşamba 19:23
  • #COVİD Güney Kıbrıs: Vaka sayısı 132 oldu25 Mart 2020 Çarşamba 19:18
  • Açma-kapama saatleri için emirname25 Mart 2020 Çarşamba 19:06
  • “Covid-19 taşıyanların isimlerini paylaşmak yasal da değildir, etik de değildir”25 Mart 2020 Çarşamba 19:05
  • Bakanlar Kurulu'nun saatlerdir süren "EKONOMİK TEDBİRLER" 18:30'da açıklanıyor25 Mart 2020 Çarşamba 18:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti