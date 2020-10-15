2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat: "Seçimlerdeki tavrım federal çözüm yönünde olacak"

Talat açıklamasında şunları kaydetti:

"Hayatım boyunca siyasi anlayışımın oluşumunda makam ve kişilerin hiçbir önemi olmamıştır. Bütün hayatını Kıbrıs’ta bütünlüklü federal bir çözüme, halkımızın bu topraklarda varoluş ve kendi kendini yönetme mücadelesine adamış birisi olarak, bundan böyle de tüm çabamı bu ilke ve değerler doğrultusunda göstermeye devam edeceğim. Doğal olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda da tavrım bu yönde olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı makamının son beş yıldaki icraatları ile ilgili olarak yapmış olduğum tüm değerlendirmeler bakidir.

Bundan sonra da her türlü saldırıya göğüs gererek deneyimlerim ışığında doğru bildiklerimi söylemeye devam edeceğim. Muhatapların bunlardan yararlanıp yararlanmayacakları kendi bilecekleri birşeydir. Sonuçta bu ülkede iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı federal çözüme ulaşılamaz ve ayrılıkçı politikalar son beş yılda olduğu gibi güçlenmeye devam ederse, kazanan veya kaybeden kişiler değil, Kıbrıs Türk halkı olacaktır.

Halkımızı sandıklara gitmeye ve bu koşullarda en doğrusunu yaparak çözüm yönündeki iradelerine sahip çıkmaya davet ederim."