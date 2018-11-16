2 kedi, 2 yıldır sanat müzesine girmeye çalışıyor

Japonya'nın batısındaki Onomiçi kentinde, 2 yıldır sürekli kapıdan geri çevrilmelerine rağmen sanat müzesine girmeye çalışan 2 kedi, internet fenomeni oldu.

Ken-chan adlı siyah kedi, müze kapısından ilk kez 2016'da bir kedi fotoğrafları sergisi sırasında geri çevrildi.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan müzenin küratörü Şinji Umebayaşi, "Ken-chan'ın camdan fotoğrafları gördüğünü sanıyoruz. İçlerinde karakedi fotoğrafları vardı. Herhalde arkadaş edinebileceğini düşündü ve ondan sonra hep gelmeye devam etti" dedi.

Müze yetkililerine göre Ken-chan bir yıl sonra müzeye, personelin Go-chan adı verilen bir sarı kediyle gelmeye başladı.

Ken-chan ile Go-chan'ın zaman içinde, kendilerini içeri sokmayan kapı görevlisiyle dostluk geliştirdiği belirtiliyor.