DAÜ Bir-Sen açıkladı... 2 kez ertelenmişti... DAÜ'de referandum Cuma günü...

İşte o açıklama;

Değerli Mesai Arkadaşlarımız,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 13 Nisan 2023 ve 6 Temmuz 2023 tarihleri referandum tarihi olarak belirlenmişti.

Ancak çalışanın iradesinden korkan her makam her iki referandum tarihini çeşitli sebeplerle bilerek ve isteyerek engellemişti. Bu konuda sizlere daha önceki e-postalarmızda bilgilendirmeler yapmıştık.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 14 Temmuz 2023 Cuma günü yeniden referandum tarihi olarak belirlenmiştir. Bakanlık tarafından gönderilen resmi yazıdan da görüleceği üzere 6 Temmuz 2023 tarihinde yapılması gereken referandum “yapılan sözlü görüşmede işveren tarafının yoğunluğu sebebi ile gerekli düzenlemenin yapılmamasından dolayı bir kereye mahsus olmak üzere 14 Temmuz 2023 tarihinde ertelenmiştir”.

Kısacası referandum tarihi 14 Temmuz 2023 Cuma gündür. DAÜ çalışanı demokratik hakkını kullanıp kendini temsil edecek olan sendikasını seçecektir.

“Demokrasiden ve çalışanın iradesinden korkmayınız!!!”

Saygılarımızla,

DAÜ BİR-SEN

12.07.2023