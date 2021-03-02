  • BIST 1.533
  • Altın 407,383
  • Dolar 7,3425
  • Euro 8,8264
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA6133 test yapıldı, 38'i yerel 41  pozitif vaka

2 tutuklu mahkemeye çıkarıldı

» »
Ryan Ghazal dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
2 tutuklu mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır halde paketlenmiş yaklaşık 130 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak mesele ile bağlantılı tutuklanıp teminata bağlanan zanlı Abdullah Ahmad’in ardından mesele ile tutuklanan Ryan Ghazal dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olayla ilgili olguları aktardı. Özder, 16 Şubat 2021 tarihinde, 15.05 – 15.40 saatleri arasında zanlı Abdullah Ahmad’ın Lefkoşa’daki ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından operasyon düzenlendiğini belirterek, zanlının operasyon esnasında kendi evinin balkonuna çıkıp uyuşturucu maddeleri komşusunun balkonuna attığını söyledi. Polis yapılan incelemede zanlının atmış olduğu poşetin içerisinde yaklaşık 130 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin 15 ayrı paket içerisine sarılmış ve satışa hazır şekilde tespit edildiğini kaydetti. Zanlının ikametgâhında ve üzerinde aynı gün tekrar arama yapıldığını dile getiren Özder, giymekte olduğu siyah montunun cebinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna işaret etti. Polis, zanlının ikametgâhının oturma odasındaki çekyat üzerinde metal öğütücünün içerisinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna dikkat çekerek, yatak odasında beyaz tabak içerisinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan maddenin ve 1 Amerikan Doları’nın bulunduğunu anlattı. Polis yapılan sorguda Abdullah Ahmad ile aynı evde kalan iki şahsın daha olduğunu ve bu iki şahsın uyuşturuculardan haberi olduğu yönünde tespitte bulunduklarını söyledi. Polis, aranan iki şahıstan Ryan Ghazal’ın uyuşturucunun bulunduğu adrese gidip eşyalarını taşımak isterken yakalandığını ifade etti.

mahkeme---narkotik-(1)-001.jpg

Polis, Ryan Ghazal’ın sorgusunda uyuşturucudan haberi olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini açıkladı. Polis memuru Özder, ancak zanlının suçla bağlantısı olduğuna inandıklarını, zanlının kayıp olduğu ve polisten kaçtığı 10 günlük sürede kaldığı yerle ilgili verdiği ifadenin de doğru çıkmadığını açıkladı. Polis, zanlının kaldığını söylediği eve gittiklerini ancak anahtarının olmadığını beyan ettiğini belirtirken, asıl ev sahibinin ise kira sözleşmesine zanlının ismini yazmaya çalıştığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, söz konusu ev sahibiyle ilgili de soruşturma başlattıklarını ifade etti. Polis memuru, mesele ile ilgili 14 kişinin sorgulandığını, 2 kişiden ifade aldıklarını, halen soruşturulup ifadesi alınacak toplam 16 kişi bulunduğunu söyledi. Polis memuru, mesele ile ilgili aranan iki kişi olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini ifade ederek, 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşıkoğlu:"Kıb-Tek'in içinde mafya var!"02 Mart 2021 Salı 15:42
  • Zaroğlu:Bölünme İle YDP Kelimelerini Yan Yana Koyanlar, Partinin Bölünmesinin Temelini Atıiyorlar”02 Mart 2021 Salı 15:22
  • Amcaoğlu:“Boş yere panik yaratmayın, insanları sıkıntıya sokmayın”02 Mart 2021 Salı 15:19
  • Başbakan Saner Türkiye’ye gitmek üzere adadan ayrıldı02 Mart 2021 Salı 15:00
  • TUTDER Yardım Paketleri Dağıtılmaya Başlandı02 Mart 2021 Salı 14:42
  • Lefke’deki Sivil Toplum Örgütleri Hükümete Seslendi: “Lefke’ye Yeni Maden Ocağı Açılmasını Hiçbir Şartta Kabul Etmeyeceğiz”02 Mart 2021 Salı 14:35
  • Başbakanlık Akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı02 Mart 2021 Salı 14:27
  • Cumhurbaşkanı Tatar, 5+BM Öncesinde Akademisyenlerle Bir Araya Geldi02 Mart 2021 Salı 14:10
  • En fazla yağış nereye düştü?02 Mart 2021 Salı 13:55
  • Özyiğit:“Vatandaş Geçim Sıkıntısında”02 Mart 2021 Salı 13:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti