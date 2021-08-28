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2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 219'a çıktı

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2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısının 219'a yükseldiği bildirildi.
2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 219'a çıktı

Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 22 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.

Covid-19'a yakalananlar arasında 5 turnuva yetkilisi, 3 gönüllü, 14 sözleşmeli çalışan bulunuyor.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Covid-19'a yakalananların sayısı 219'a yükseldi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.

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