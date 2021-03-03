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2021 Yılı Türkiye –KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü imzalandı...İşte Protokolün detayları

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2021 Yılı Türkiye –KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imzalanmasının ardından protokolün detayları kamuoyu ile paylaşıldı...
2021 Yılı Türkiye –KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü imzalandı...İşte Protokolün detayları

2021 Yılı Türkiye –KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imzalanmasının ardından protokolün detayları kamuoyu ile paylaşıldı...

detay özel- barışcan şekerci

Söz konusu protokolün detayları şöyle açıklandı:

İşte imzalanan metin:

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