2021 Yılı Türkiye –KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü imzalandı...İşte Protokolün detayları

2021 Yılı Türkiye –KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imzalanmasının ardından protokolün detayları kamuoyu ile paylaşıldı...
detay özel- barışcan şekerci
Söz konusu protokolün detayları şöyle açıklandı:
İşte imzalanan metin:
2021 Yılı Türkiye –KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imzalanmasının ardından protokolün detayları kamuoyu ile paylaşıldı...
detay özel- barışcan şekerci
Söz konusu protokolün detayları şöyle açıklandı:
İşte imzalanan metin:
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